AKP'li belediye başkanının iptal ettiği tiyatro oyunu kafede sahnelendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AKP'li belediye başkanının iptal ettiği tiyatro oyunu, belediye salonu yerine bir kafede sahnelendi.

AKP'den Pazarcık belediye başkanı seçilen İbrahim Yılmazcan, ilk icraat olarak Muzaffer İzgü'nün eserinden uyarlanan Duvar adlı oyunu iptal etmişti.

soL'da yer alan ahbere göre; Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun, Pazarcık ilçesindeki Frida Cafe'de sahnelendi.

Kafenin bir bölümünü sahne haline getiren Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Duvar adlı oyunu bu koşullarda sahneledi.