Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında bomontiada’da açılan “Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları” sergisi dolayısıyla düzenlenen “Anılarla ve Fotoğraflarla Yaşar Kemal” söyleşisinde edebiyatla coğrafya, sözcüklerle fotoğraflar birlikte konuşulacak.

Yaşar Kemal’le dair anılarını ve kayıt altına aldığı sohbetlerini “Bir Ömür Edebiyat” adlı kitabında okurla buluşturan Andaç, bu anıları izleyiciyle de paylaşacak, Çukurova’nın Yaşar Kemal’in hayatında ve edebiyatında yerine değinecek.

Özgünaydın’ın Zülfü Livaneli’nin müzikleri eşliğinde hazırladığı “Çukurova Bayramlığını Giyerken” adlı fotoğraf gösterimini de yapacağı etkinlikte Yaşar Kemal'le tanışmalarını ve Çukurova fotoğrafları projesinin hikâyesini anlatacak.