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Anılarla ve Fotoğraflarla Yaşar Kemal

Yazar-eleştirmen Feridun Andaç ve fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, 18 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Yapı Kredi bomontiada ALT’ta, dört yıl önce yitirdiğimiz usta yazar Yaşar Kemal üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 13:59

Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında bomontiada’da açılan “Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları” sergisi dolayısıyla düzenlenen “Anılarla ve Fotoğraflarla Yaşar Kemal” söyleşisinde edebiyatla coğrafya, sözcüklerle fotoğraflar birlikte konuşulacak.

Yaşar Kemal’le dair anılarını ve kayıt altına aldığı sohbetlerini “Bir Ömür Edebiyat” adlı kitabında okurla buluşturan Andaç, bu anıları izleyiciyle de paylaşacak, Çukurova’nın Yaşar Kemal’in hayatında ve edebiyatında yerine değinecek.

Özgünaydın’ın Zülfü Livaneli’nin müzikleri eşliğinde hazırladığı “Çukurova Bayramlığını Giyerken” adlı fotoğraf gösterimini de yapacağı etkinlikte Yaşar Kemal'le tanışmalarını ve Çukurova fotoğrafları projesinin hikâyesini anlatacak.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal