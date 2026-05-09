Türkiye’de yasadışı bahis soruşturmaları uzun yıllardır sürüyor. Ben de bu soruşturmaları yakından takip edip aktarıyorum. KİRLİ ÇARK kitabımda ve köşemde hep söylediğim bir şey vardı: Biz bir yasadışı bahis imparatorluğuyla karşı karşıyayız.

Evet, zaman zaman birkaç internet sitesi kapatılıyor, birkaç “panelci” gözaltına alınıyor, bazı banka hesaplarına bloke konuyor. Fakat çoğu operasyonun ardından aynı sistem farklı isimlerle yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü mesele yalnızca bahis oynatan sitelerden ibaret değil. Asıl yapı, bu devasa parayı yöneten teknik ve finansal organizasyonun içinde saklanıyor.

Bu hususta devamlı altyapı ve finans ayağına operasyon yapılması gerektiğini söylüyordum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü “Paymix” soruşturması, tam da benim dikkat çektiğim noktaya yönelik, devasa büyüklükte bir soruşturma oldu. Nihayetinde de bu devasa yapıya operasyon yapıldı.

AYLIK 1 MİLYAR DOLAR

Şimdi size aylık, tekrar ediyorum “aylık”, 1 milyar dolar işlem hacmi olan bir operasyondan bahsedeceğim.

Dosya, klasik bir bahis operasyonundan çok daha büyük bir tabloyu ortaya koyuyor. Savcılığın tespitlerine göre Malta merkezli Fincrypto UAB isimli kripto altyapı şirketi üzerinden yasadışı bahis gelirleri dolaşıma sokuldu. İşte kurulan bu sistemin aylık işlem hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam artık münferit suç gelirlerinden değil, organize bir ekonomik ağdan söz edildiğini gösteriyor.

Soruşturmanın ilk ayağı mart ayında başladı. İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Lüks araçlar, taşınmazlar, banka ve kripto hesapları hedefe alındı. Ancak operasyonun en kritik bölümü, dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıktı.

Pentech Bilişim isimli şirketin yasadışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı belirlendi. Bu şirket yalnızca sunucu kiralayan sıradan bir teknoloji firması görünümünde değildi. Dosyadaki anlatıma göre sistemin omurgasını oluşturuyordu. Ardından şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Sonraki günlerde bağlantılı başka şirketler için de benzer kararlar çıktı.

Pentech adlı firma 6 Aralık 2019 yılında kuruldu. Kurucuları Erdem Murat Ünal ve Ulaş Utku Bozdoğan. Kirli Çark kitabımı okuyanlar Ulaş Utku Bozdoğan ismine yabancı değiller. Malta’da yaşayan kebapçı. Gerçekten kebapçı...

Soruşturmada yer alan bir tanık, Pronet Gaming kurucusu ve aynı zamanda Veysel Şahin ile ortak işler yapan Burak Başel’in, Dagur isimli panel ile kurduğu sistemi deşifre etti.

Yapının koordinasyonunu Erdem Murat Ünal sağlarken finansal süreçleri eşi Pınar Ünal’ın, teknik altyapıyı ise oğulları Enes Ünal’ın yönettiği iddia edildi.

Enes Ünal ismi de kadın girişimcilere destek verdiğini iddia eden “El Emeği” adlı platformun kurucusu olarak geçiyor.

Asıl çarpıcı tablo ise Paymix-3 aşamasında ortaya çıktı.

Savcılık ve teknik inceleme ekipleri, Pentech altyapısı üzerinden çalışan toplam 49 yasadışı bahis sitesini tespit etti. Bu sistemlerde tutulan veriler, Türkiye’de yasadışı bahis ekonomisinin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Yine Kirli Çark’ta bahsettiğim “Milyonlarca kişisel veri yasadışı bahisçiler arasında geziyor” ifadesi doğrulanıyor: Operasyonda yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydı, 3 milyonun üzerinde TC kimlik numarası eşleşmesi, 8 milyon 800 bin telefon numarası, on binlerce banka hesabı tespit edildi.

Bu tablo artık yalnızca “kaçak bahis” başlığıyla açıklanabilecek bir mesele olmaktan çıkıyor. Karşımızda milyonlarca insanın temas ettiği paralel bir finans ağı bulunuyor.

Dosyadaki en dikkat çekici bölümlerden biri para trafiğine ilişkin tespitler. İddiaya göre yasadışı bahis gelirleri önce kripto varlıklara dönüştürüldü. Ardından altın ve nakit sisteme sokuldu. Bazı kuyumcular komisyon karşılığında bu zincirin parçası haline geldi.

Ancak sistem burada da durmadı.

Savcılık, yurtdışında kurulan şirketler üzerinden sahte e-ticaret siteleri oluşturulduğunu belirtiyor. Gerçekte hiçbir mal ya da hizmet teslimi yapılmadığı halde sahte ticari işlemler üretildi. Kripto varlıklar şirket hesaplarına aktarılıp ardından muvazaalı faturalarla farklı hesaplara dağıtıldı. Böylece suç gelirleri, meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildi.

Bu yöntem, klasik karapara aklama tekniklerinin dijital çağdaki yeni versiyonu gibi görünüyor.

Dosya yalnızca finansal boyutla sınırlı kalmıyor. Teknik ekiplerin organizasyon yapısına ilişkin ayrıntılar da dikkat çekiyor. İncelemelerde hiyerarşik bir iletişim ağı tespit edildi. Kimlerin karar verici pozisyonda olduğu, kimlerin sunucu yönetimi yaptığı, kimlerin ödeme sistemlerini organize ettiği dijital yazışmalar üzerinden analiz edildi.

SUÇ EKONOMİSİ

Bahis sitelerinin kesintisiz çalışması için sunucuların yedeklendiği, internet trafiğinin yönetildiği, kripto transferlerinin güvenli biçimde yürütüldüğü anlatılıyor. Türkiye içinde döviz büroları ve kuyumcular üzerinden nakde dönüşüm sağlanırken bazı para teslimlerinin Barcelona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki olarak yapıldığı belirtiliyor.

Bu ayrıntılar, suç ekonomisinin artık yerel değil uluslararası ölçeğe taşındığını gösteriyor.

Soruşturmanın bundan sonraki aşaması en az operasyonun kendisi kadar önemli olacak. Çünkü savcılık yalnızca bahis sitelerini kapatmayı değil, onların yeniden ayağa kalkmasını sağlayan teknik altyapıyı tamamen devre dışı bırakmayı hedefliyor. 49 sitenin sunucu ağlarının kapatılması bu nedenle kritik görülüyor.

Fakat dosyanın asıl önemi başka bir yerde duruyor.

Paymix soruşturması, Türkiye’de yasadışı bahis sisteminin nasıl çalıştığını bütün katmanlarıyla ortaya koyan nadir örneklerden biri haline geldi. Bu yapı yalnızca yasadışı oyun oynatan sitelerden oluşmuyor. İçinde yazılımcılar, finansçılar, kripto transfer ağları, paravan şirketler, sahte ticaret mekanizmaları ve uluslararası bağlantılar bulunuyor.

Son operasyonda gözaltına alınan kişilerden ikisinin C.N. ve Y.N. olduğunu öğrendim. Sahip oldukları holding altın işinde faaliyet gösteriyor. İsimleri açık kaynaklarda izinsiz altın basımıyla da geçiyor. Firari konumda olan kişilerden biri, yasadışı bahis sitesi sahibi olduğu iddia edilen Yunus Emre Gezen. Firari isimlerden biri, Veysel Şahin’in sağ kolu olduğu belirtilen Ahmet Çidem. Veysel Şahin’in finans müdürü olduğu belirtilen Cansu Aktaş Odabaşı da firari isimler arasında. Bir diğer firari isim ise yasadışı bahis baronu Berk Hekimoğlu.

Ortaya çıkan tablo, dijital çağın organize suç modelini tarif ediyor. Ve görünen o ki artık mesele birkaç internet sitesini kapatmaktan çok daha büyük.

İnsanların kanını emen bu “imparatorluğun” bir an önce çökertilmesi gerekiyor.