Şeyh Bedreddin bu kez Hatay’da



Dost Oyuncular Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Bülent Uz, Hatay Eğitim-Sen Şubesi’nin davetlisi olarak yarın (20 Nisan Cumartesi) suare ve matine şeklinde 2 kez sergileyecekleri oyunla ilgili şunları söyledi:

“14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın başlarında yaşayan Şeyh Bedreddin Mısır’da, Konya’da ve daha nice yerlerde iyi bir eğitim almış bir düşün adamıdır. İslam inancına getirdiği farklı yorumlarla, eserlerini verdiği dönemden başlayarak, günümüze dek fikirleri tartışılmış bir isimdir. Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenildiği Ankara Savaşı’nın sonunda, Timur’un bir müddet sonra çekilmesiyle Yıldırım’ın oğulları arasında başlayan taht kavgaları döneminde Şeyh Bedreddin olayı fırtına gibi esmiştir o dönemde. Tahtı kısa sürede ele geçiren Musa Çelebi Bedreddin’e hayran olmuş, reformlarıyla halkı kazanmış ama beylerini, ulularını küstürmüştür. Kardeşi Mehmet Çelebi’nin iktidarı ele geçirmesi ise Şeyh Bedreddin için sonun başlangıcı olmuştur. İşte biz usta Nâzım’ın eserinden yola çıkarak bu tarihi dönemi sahneye taşıdık. Hataylı sanatseverlerin ilgi göstereceğini, beğeniyle izleyeceğini umuyoruz.”

Bülent Uz, kendisinin yönettiği oyunda, Mehmet Yaşar, Süheyla Yanar, Hasan Butuk, Erna Edis, Öznur Taş, Vahit Şahin, Mehmet Özdek, Ertuğrul Yılmaz, Ali Günden, Ümit Torun, Gökhan Kapıcı, Uğur Garip, Murat Sincar, Efe Tuluk, Emre Can Butuk, Miraç Burak Köylüoğlu, Adem Kadı, Caner Karaağaç, Pınar Savcı, Yeliz Butuk, Gürhan Durak, Olcay Heybeli, Rıdvan Çiçek, Mustafa Karasaç, Gamze Taş’ın rolleri paylaştığını anımsattı.