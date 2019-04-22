‘Burası AKP’nin kalesi’ diyen şahıs, nü eserleri kaldırttı

Ayfer Demircioğlu’nun ressam Avni Yamaner ile birlikte Sami Güner Sanat Galerisi’nde açtığı ortak sergi, açılışından iki gün sonra belediye tarafından kapatıldı. Ayfer Demircioğlu’nun gazetemize anlattığına göre, açılıştan bir gün sonra sergiye gelen bir şahıs “Bunlar burada nasıl sergilenir, çıplak bunlar. AKP’nin kalesinde böyle şeyler yapamazsınız. Çıplak kadınların sergilenmesine ‘sanat’ diyorsunuz. Peki, çarşaflı kadınlar neden yok? Sizi şikâyet edeceğim” diyerek tepki göstermeye başladı. Eserlerinin bu kadar hızlı bir şekilde kaldırılmasının şaşkınlığını yaşayan Demircioğlu, tepkilerin asıl sebebinin her yıl büyük zorluklarla açtığı “Cumhuriyet” sergisi olduğunu düşünüyor. Daha şaşırtıcı olan ise, aynı şahsın iki ay önce Devlet Güzel Sanatlar Galeri’sinde yer alan kadın ve erkek heykellerini nü oldukları gerekçesiyle şikâyet ederek kaldırtmış olması.



Emir yukarıdan



“Yaşadığımız çağda hâlâ sanat eserlerinin böyle saldırılara maruz kalıyor olması gerçekten çok üzücü” diyen Demircioğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: 17 Nisan Çarşamba günü, saat 13.00 sularında Tayyare Kültür Merkezi Müdüresi Ayşe Hacıoğlu tarafından arandım ve ofisine davet edildim. “Yukarıdan gelen emirler” doğrultusunda sergimdeki “nü resimler”in müstehcen bulunduğunu ve “ilgili resimleri toplamam gerektiği” tarafıma iletildi. Sanata sansürü asla kabul etmeyeceğimi, hiçbir resmimi sergiden kaldırmayacağımı kendilerine belirttim. “Ne derseniz deyin bu sergi toplanacak” cevabıyla karşılaştım. Bunun üzerine serginin perdelerini kapattılar. İlgili kültür merkezinde çalışan emekçi arkadaşları zor bir durumda bırakmamak adına bütün resimlerimi toplayıp kendi sergimden ayrıldım.”



‘Terörist değil sanatçıyım’



Serginin toplatılma gerekçesinin, salon tahsis koşullarından 11. Maddeye uymaması olduğunu açıklayan galeri yetkililerine tepki gösteren sanatçı “11. maddeye bakarsanız ‘milli değer yargılarını küçültücü’ gibi ifadeler yer alıyor. Bana kendimi terörist gibi hissettirdiler. Ben terörist değilim, sanatçıyım” dedi.



Galerinin gerekçe gösterdiği 11. maddede şu ifadeler yer alıyor: “Galerilerimizde sergilenecek yapıtlar; milli değer yargılarını küçültücü, değersiz kılıcı ya da alay edici, kışkırtıcı ve sömürücü nitelikte olmamalı; belirgin politik amaçlara yönelik bulunmamalı; Atatürk, manevi değer ve inançlar gibi milletçe duyarlı olduğumuz konularda yanlış anlaşılmaya yol açacak ve gelenek ve göreneklerimize ters düşmeyecek şekilde olmalıdır.”



Tayyare Kültür Merkezi’nde açmayı planladıkları serginin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Demircioğlu “Asla kabullenmeyeceğim bu keyfi yasaklamalar neticesinde sergim Tayyare Kültür Merkezi’nden kaldırıldı. Her zaman bu gibi yasaklamalara karşı duracağımı, sanatta sansürün yerinin olmayacağını bir kez daha belirtmek isterim” dedi.