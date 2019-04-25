Yaratıcı Yazarlık Festivali Antalya'da

30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çocuk edebiyatının usta kalemi Sayın Yalvaç Ural'ın onur konuğu olacağı festivalde on altı eğitimci yazar yer alacak. Festival çalıştaylarında Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Uğur Önver, Sabri Ugan, Ömür Kurt, Ceren Kerimoğlu, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu da çocuklarla buluşacak. Vladimir Tumarov da video konferasla Doğa Koleji öğrencileriyle yazma ve okuma üzerine düşüncelerini paylaşacak.

Her gün 6 saatlik yaratıcı yazarlık eğitimi alacak öğrenciler Türkçeyi doğru, etkili, güzel kullanma; yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerileri kazanırken ekip çalışması bilincini de edinecek. Öğrenciler eğitim programının sonunda da yazarların elinden sertifikalarını alacak.