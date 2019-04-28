Kazanan ‘güvercin hırsızları’...

ÖDÜLLER En İyi Film: Güvercin Hırsızları (Osman Nail Doğan) En İyi Yönetmen: Ali Vatansever (SAF) Onat Kutlar En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan (GÖRÜLMÜŞTÜR) Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: NEBULA (Tarık Aktaş) En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy (SAF) En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş (GÖRÜLMÜŞTÜR) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel (GÖRÜLMÜŞTÜR) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Çolak (SUÇ UNSURU) En İyi Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız (KARDEŞLER) En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (KARDEŞLER) En İyi Özgün Müzik: Mustafa Avcı (YUVA) Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Naim Kanat (GÜVERCİN HIRSIZLARI) SİYAD En İyi Film: GÖRÜLMÜŞTÜR (Serhat Karaaslan) Ulusal Belgesel Yarışması En İyi Film: TANRI GÖÇMEN ÇOCUKLARI SEVER Mİ ANNE? (Rena Lusin Bitmez) Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Film: DUYUYOR MUSUN ANNE? (Tuna Kaptan) Proje Desteği Ödülü: KARANLIKTA ISLIK ÇALANLAR (Pınar Yorgancıoğlu)