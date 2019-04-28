Kapat
A+ A-

Kazanan ‘güvercin hırsızları’...

30. Ankara Uluslararası Film Festivali ödül töreni dün 20.00’de CerModern’de yapıldı. En iyi film ödülünün sahibi Osman Nail Doğan imzalı “Güvercin Hırsızları” oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi, 00:57

Berkay Ateş ve Saadet Işıl Aksoy başrollü “Görülmüştür” toplam dört ödül kazanırken, prömiyerini geçtiğimiz sene Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiren “Kardeşler” ve “Saf” ise ikişer ödüle değer görüldü.

ÖDÜLLER

En İyi Film: Güvercin Hırsızları (Osman Nail Doğan)

En İyi Yönetmen: Ali Vatansever (SAF)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan (GÖRÜLMÜŞTÜR)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: NEBULA (Tarık Aktaş)

En İyi Kadın Oyuncu: Saadet Işıl Aksoy (SAF)

En İyi Erkek Oyuncu: Berkay Ateş (GÖRÜLMÜŞTÜR)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Füsun Demirel (GÖRÜLMÜŞTÜR)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bülent Çolak (SUÇ UNSURU)

En İyi Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız (KARDEŞLER)

En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Emre Yurtseven (KARDEŞLER)

En İyi Özgün Müzik: Mustafa Avcı (YUVA)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu: Naim Kanat (GÜVERCİN HIRSIZLARI)

SİYAD En İyi Film: GÖRÜLMÜŞTÜR (Serhat Karaaslan)

Ulusal Belgesel Yarışması En İyi Film: TANRI GÖÇMEN ÇOCUKLARI SEVER Mİ ANNE? (Rena Lusin Bitmez)

Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Film: DUYUYOR MUSUN ANNE? (Tuna Kaptan)

Proje Desteği Ödülü: KARANLIKTA ISLIK ÇALANLAR (Pınar Yorgancıoğlu)

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Onat Kutlar