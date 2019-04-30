İmamoğlu’ndan Muammer Karaca Tiyatrosu müjdesi

Muammer Karaca Tiyatrosu’nun camlarının sökülüp, girişinin tellerle kapatılmasına sanatseverlerden tepki gelmişti.

İmamoğlu Büyükşehir’e ait olan bina ile ilgili kendisine çağrıda bulunanlara Twitter’dan yanıt verdi.

Muammer Karaca Tiyatrosu’nun İBB tarafından aslına uygun olarak yenileneceğini ifade eden İmamoğlu, “Beyoğlu'nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim” dedi.

LİVANELİ’DEN EKREM İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Zülfü Livaneli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Livaneli ziyareti sonrası, “Demokrasi Kahramanı kardeşim Ekrem İmamoğlu’nu makamında kutlamak için ziyaret ettim” dedi.