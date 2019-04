7. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali yarın başlıyor. Festival, 3-4-5 Mayıs’ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak. “Herkes için sanat, her yaş için sanat” sloganıyla yola çıkan SANSEV’in Maltepe Belediyesi’nin desteği ile düzenlediği etkinliğe 25 şehirden 116 koro 4 bin 264 korist katılacak. Genç, çocuk yetişkin yani her yaştan korolar olacak.



Her yıl bir onur bestecisinin tanıtıldığı ve adına ödül verildiği festivalin bu yılki onur bestecisi “Van Gogh”, “Gılgameş” operalarının, “Hürrem Sultan Balesi”nin ünlü bestecisi Nevid Kodallı...

İlk kez bu yıl, “Çoksesli Müziğe Adanmış Yaşamlar’’ ödülü ise piyanist Ayşegül Sarıca’ya verilecek.

Festivale Jüri Onur Kurulu Üyesi olarak destek verecek olan Uzman Müzikolog Ersin Antep, “Koro; yalnız çocukların şarkılar söylediği, hoş vakit geçirdiği bir yer değil! Fazlasıyla tablet, cep telefonu, sosyal medya ve TV’ye yönelmiş olan bir kuşak için, etkileşim ve birlikte üretme zemini... Bu aynı zamanda, ailesinden başka sosyal ortamı kalmamış insanlar için de, dolaysız, çıkarsız ve birlikte emek sarf ederek sahnede sergiledikleri, ardından alkışlarla saygınlık kazandıkları bir ortam” diyor.

“Venezüella’da Jose Abreu; El Sistema hareketiyle çocukları müzisyen yaparken, sahnede saygınlık kazandırarak sosyal yaşamda değer görmelerini amaçlamıştı” diyen Antep, “Bizde de yıllardır, hatta Osmanlı dönemine uzanacak kadar çocukların müzikle saygınlık kazanacağı çalışmalar var. İşte koro, bu saygınlığı tüm yaşlar için, umutsuzlanmış, yorulmuş, motivasyonu düşmüş olan bireylere de sunuyor.



Söylemekten ve dinlenmesini beklemekten ziyade, diğerini dinleyerek onunla ve onlarla dengeli olmayı teşvik ediyor. Alıştığımız, günlük bakışlarından; daha farklı bir açıya götürüyor. Hele hele Ankara ve Çanakkale gibi şehirlerde başlayan çocuk şarkılarını söyleyen büyükler koroları; yeniden bir samimiyet ve iyiliğe vesile oluyor” diyor.



Koroları, Mustafa Apaydın’dan Rengim Gökmen’e, İbrahim Yazıcı’dan Leyla Pınar’a, Cem Mansur’dan Turgay Erdener’e kadar çoksesli müziğin ustalarından oluşan töreni bir seçici kurul değerlendirecek. 5 Mayıs’ta ise ödül töreni yapılacak. Konserler saat 10.00’dan akşam 21.00’e kadar sürecek.



Antep, “ 28 Nisan’da Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği bitiminde bir izleyici hanımefendi, ‘burada herkesin yüzü gülüyor, bu ortamı çok sevdim, bayağı zamandır yaşamadığım bir şey’ dedi. Bizim birlikteliğe, birlikte müziğe ve keyif almaya ihtiyacımız var. Müzik, yalnızca bir eğlence aracı değil, bir eğitim, bir kültür aracı... Korolar ise bu aracın en dolaysız ortamları... Bedava ulaşılacak hazineleri” diyor.



İstKoroFest 7, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 1 Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilir.