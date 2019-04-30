Sergide, 31 Mart 2019 tarihinde sona eren “Fotoğrafın Türlü Halleri - Murat Germen: Kesit Retrospektif” sergisi kapsamında çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen’in öncülüğü ile Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki yer alıyor. “Zaman / mekân” kavramlarının arasındaki dinamiklerle, “inşanın temsili, temsilin inşası” ikilemi üzerine odaklanan atölyede öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya döken katılımcıların çektikleri fotoğraflar, toplam 5 aylık bir çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi.
Mardin temalı fotoğrafların yer aldığı “Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye - Mardin’den Fotoğraflar” sergisi, 15 Eylül’e kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
‘Mardin’den Fotoğraflar’ Sabancı Müzesi’nde
Sergide, 31 Mart 2019 tarihinde sona eren “Fotoğrafın Türlü Halleri - Murat Germen: Kesit Retrospektif” sergisi kapsamında çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen’in öncülüğü ile Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki yer alıyor. “Zaman / mekân” kavramlarının arasındaki dinamiklerle, “inşanın temsili, temsilin inşası” ikilemi üzerine odaklanan atölyede öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya döken katılımcıların çektikleri fotoğraflar, toplam 5 aylık bir çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi.