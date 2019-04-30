‘Mardin’den Fotoğraflar’ Sabancı Müzesi’nde

Sergide, 31 Mart 2019 tarihinde sona eren “Fotoğrafın Türlü Halleri - Murat Germen: Kesit Retrospektif” sergisi kapsamında çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen’in öncülüğü ile Ahmet Elhan’ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki yer alıyor. “Zaman / mekân” kavramlarının arasındaki dinamiklerle, “inşanın temsili, temsilin inşası” ikilemi üzerine odaklanan atölyede öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya döken katılımcıların çektikleri fotoğraflar, toplam 5 aylık bir çalışmanın sonunda sergilenmeye hazır hale geldi.



Mardin temalı fotoğrafların yer aldığı “Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye - Mardin’den Fotoğraflar” sergisi, 15 Eylül’e kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini bekliyor.