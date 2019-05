Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde sahne işçilerin

Dünyanın her köşesinden işçilerin direnişlerini, yaşam mücadelelerini, mutluluklarını ve acılarını perdeye taşımak amacıyla 14 yıldır düzenlenen Uluslararası İşçi Festivali, açılış akşamı sahnesinde direniş işçilerini ağırladı. Sahneye çıkan Flormar, 3. havalimanı, DHL ve Kale Kayış direnişçisi işçiler CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’den çiçek aldı. 3. havalimanı eylemleri sırasında tutuklanan Dev-Yapı İş Genel başkanı Özgür Karabulut yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Zulmün olduğu her yerde direniş haktır, direniş vardır. Direniş kölece çalıştırılmaya karşı 3. havalimanı işçilerinin gösterdiği eylemliliktir; direniş, kölece çalıştırılmaya karşı Flormar işçilerinin, Kale Kayış işçilerinin, DHL işçilerinin gösterdiği kararlılıktır; direniş, bugün zindanlarda yapılan zulme, açlığa karşı yapılan tavırdır; direniş, bugün karanlığa karşı beyaz tülbentiyle bu karanlığı yırtanlardır.”



Açılışta Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı, adli tıp uzmanı, insan hakları savunucusu ve Barış Akademisyeni Şebnem Korur Fincancı da plaket aldı. Dayanışmanın insan hakları mücadelesi yürütenler için çok değerli olduğunu ifade eden Fincancı şunları söyledi: “İnsan hakları mücadelesini yürüten bizler için, yanımızda yoldaşlarımızın olduğunu bilmek her şeyden değerli. Bu gücü bize sizler veriyorsunuz. Biliyorum ki insanlık kazanacak; çünkü biliyorum ki insandan yana insanlık için mücadele verenler her zaman kazanmışlardır. Bu zorluklarla olabilir, bu baskılar karşısında ancak yılmamakla ortaya çıkabilir. Yılmadık, yılmayacağız. Bizim dayanışmamız var, onların ise hiçbir şeyi yok. Onun için biz her zaman kazanan taraftayız.”



Açılışta kameranın arkasındaki set emekçileri de unutulmadı. Set Amiri Ertan Sımsıkı, teşekkür plaketini DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun elinden aldı. Gece, “Ayşe Tütüncü Üçlüsü” konserinin ardından, Patrik Öberg ve Emil Ramos’un yönettiği “Antifaşist” (Antifascisterna) filminin gösterimiyle sona erdi.