AP Raportörü: 'Türkiye’de hukuk devleti konusu tam bir felaket'

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP yıllık raporunun hazırlıkları kapsamındaki Türkiye ziyaretinde, basın toplantısı düzenledi. Amor, Türkiye’nin demokratik standartlarının çok kötü bir durumda olduğunu belirterek“Hukuk devleti konusu tam bir felaket” dedi.

AP Türkiye Raportörü, AP milletvekili Nacho Sanchez Amor, AP Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında dün Ankara’daydı. Hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle temas kuran Amor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü. Amor, daha sonra bir basın toplantısı da düzenledi.

CHP’nin son seçimleri kazanması ile iktidar tarafından önümüzdeki seçimler için ciddi bir tehdit olarak görüldüğünü kaydeden Amor, “AYM ile ilgili gelişmeler inanılmaz. Anayasanız, AYM kararlarının devletin tüm erkleri, yürütme, yasama ve yargı için bağlayıcı olduğunu açıkça belirtirken alt düzey mahkemeler AYM kararlarına karşı çıkıyor ve halkın güvencelerini ve haklarını ortadan kaldırıyor” açıklamasını yaptı.

Amor bu konuda Tayfun Kahraman ve Can Atalay davalarını örnek gösterdi. Amor, yargının AKP’liler ile muhaliflere yaklaşmının çok farklı olduğunu ifade ederek “Anayasa bir menü değil. İçinden tek tek seçemezsiniz. Siyasi hayatın her yerinde çifte standart görüyoruz” sözlerini kullandı.

AB’ye katılım için “demokratik standartlar” vurgusu yapan Amor’a, Demirtaş le ilgili verilen AİHM kararı sonucu beklentileri soruldu. Amor, “Üyesi olduğunuz bir mahkemede davanızı kaybettiniz, buna uymak zorundasınız. Ve şu an, Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava biriktiriyor” diye konuştu.