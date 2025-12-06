Selefilik, sokak çalışmalarını arttırarak, laik düzene karşı etkinlikler düzenliyor: Laik düzene karşı sokak çalışması!

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’in Türkiye yapılanması Köklü Değişim Dergisi; Türkiye genelinde gençlere yönelik “Neslini ve geleceğini İslam ile koru” başlıklı bir saha çalışması başlattı. Gençlik yapılanması bugüne değin; Ankara, Bursa, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Aksaray’da çeşitli panel ve stant çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan panellere 18 yaş altı çocuklar ile 18 ila 25 yaş aralığında gençlerin katıldığı saptandı.

GENÇLERE SELEFİLİK AŞILANIYOR

Panellerde gençlere, laik/seküler yaşamın “ahlaksızlık” getirdiği, yükselişin “İslamlık” dininde olduğu, bunun için hilafet devletinin kurulması gerektiği aktarılıyor. Panellerde; “zina”, “uyuşturucu alışkanlığı”, “gelecek kaygısının” laik/seküler düzenin sonucu olduğu savunularak, kurtuluşun “vahiyin (tanrısal buyruk) rehberliğinde” kurulacak bir “İslamlık düzenin” kurulmasıyla olanaklı olduğu iddia ediliyor. Bu düzenin sağlanması için İslam hukukunun (şeriat) yaşamı tüm yönleriyle düzenlemesi ve devlete egemen kılınmasıyla sağlanacağı vurgulanıyor. Gençlik yapılanmasının kent merkezlerinde kurduğu stantlarda ise “Gençliğimizi kaybediyoruz. Çare İslam nizamındadır” sloganıyla broşürler dağıtılıyor.

TEPKİ ÇEKEN LAİKLİK SALDIRISI

Sahada bu çalışmaları sürdüren derginin gençlik yapılanması, sosyal medyada ise tepkilere neden olan bir laiklik karşıtı paylaşımda bulundu. Yapılanma sosyal medya hesabından laik düzene ilişkin şu iftira ve saldırı içeren ifadeleri kullandı:

“Laikliğin ürettiği nesil: Çürüyen, dağılan, kimliği çalınmış bir gençlik. Bir asırdır laik düzen gençliğin ruhuna zehir akıttı. Uyuşturucu ‘özgürlük’ diye pazarlanırken, kumar ‘şans oyunu’ diye meşrulaştırılırken, alkol ‘modernlik’ ambalajıyla dayatılırken, diziler, filmler, sosyal medya gençliği suç ve ahlaksızlıkla beslerken, bu sistem gençliğimizi hedefsiz, gayesiz, şahsiyetsiz bir hale getirdi. Bugün sokaklarda gördüğümüz; suça bulaşan gençler, bahis batağında tükenen çocuklar, ahlâken çökmüş bir kuşak, kimliksizleşen, batıya öykünen bir nesil tesadüf değil, laikliğin eseridir. Bu düzen gençliği köklerinden kopardı ve yozlaştırdı.”