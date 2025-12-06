CHP, tam tutanakları açıklanmayan Öcalan görüşmesini sorguluyor: ‘Öcalan muhattap alınmış oldu’

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon önceki gün yapılan toplantısında; komisyonun AKP, MHP ve DEM Partili üyelerinin terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Toplantıda Öcalan’la yapılan görüşmenin tam tutanakları yerine dört sayfalık bir özeti paylaşıldı. DEM Partili Gülistan Koçyiğit ise, “komisyon üyeleri olarak özet metnine imza koymadıklarını, Öcalan’ın Suriye konusundaki bazı değerlendirmelerinin özette yer almadığını ve SDG’nin silah bırakacağına yönelik bir görüş paylaşmadığını” söyledi.

ÖZETİ KİM ÇIKARTTI?

Ham tutanakların paylaşılmamasını ve özet metinle Koçyiğit’in açıklamalarının çelişmesini değerlendiren komisyonun CHP’li üyesi Murat Bakan “İmralı’ya gidilmesinin gerekçesi anlatılırken DEM Parti ‘Baş müzakereci’ demişti, iktidar da ‘Sürecin en önemli insanı, söyleyecekleri önemli’ demişti. Öcalan’ın söyledikleri bu kadar kıymetliyse neden parlamento tarafından tutanak altına alınmadı? Bu tutanakları parlamento değil, MİT tuttu. Biz MİT’i denetlemekle görevli kurumuz. O zaman onların istediği kadarını öğrenmiş oluyoruz. Olması gereken tam tutanakların tutulup açıklanmasıydı. Bize verilen özeti kim çıkarttı?” sorusunu yöneltti. Özetin MİT tarafından çıkartıldıysa bunun sıkıntılı olacağını söyleyen Bakan “Çünkü parlamento, denetlemekle görevli olduğu bir kurum tarafından özeti çıkarılmış, tamamına vakıf olmadığı bir metni öğreniyor. Bu metne DEM Parti de itiraz ediyor. Komisyon üyelerinin göremediği tam özeti kim gördü?” dedi.

‘ÖCALAN MUHATTAP ALINMIŞ OLDU’

“Öcalan’la görüşme sürece katkıda bulunacağına zarar vermiş oldu” diyen Murat Bakan “Zaten bir kamuoyu tepkisi vardı. Ama oradan çıkacak sonuçla bu tepki azalabilirdi. Fakat öyle bir şey de olmadı. Öcalan bugüne kadar söylemediği bir şeyi bize iletilen o notta da söylemiyor. Güvenlik bürokrasisine veya DEM heyetine söylenen dışında yeni bir açıklaması yok” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR POZİTİF İÇERİK OLUŞMADI’

Bu sürecin sonunda Öcalan’ın muhattap alınmış olduğuna dikkat çeken Bakan “Öcalan’la görüşülmesine karşı değiliz ama parlamento görüşmez. Bu görüşmeleri İrlanda’da da İspanya’da da parlamentolar yürütmedi. Parlamentonun görüşmesinin sembolik bir sonucu olmuştur. Bize yansıtılan içeriğe göre; hiçbir pozitif içerik oluşmamıştır. Ama parlamento Öcalan’ı meşru muhattap almıştır. Müzakerenin tarafı olmuştur. Bunu da sakıncalı buluyorum” diye konuştu.

‘SDG ÇELİŞKİSİ GİDERİLMELİ’

Koçyiğit’in açıklamaları üzerinden SDG konusunda yaşanan çelişkinin de altını çizen Bakan “Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Söylenmediği iddia edilen bir şeyi oraya kim koydu? Bu tam tutanak açıklandığında netleşir. En azından MİT’in tuttuğu tutanaklar açıklanmalı” çağrısını yaptı.

‘HALKIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILMALI’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu parlamentonun bir faaliyetiyse oradaki görüşmelerin ham tutanaklarının eksiksiz olarak paylaşılması gerekir. Bunun ilk gereği şeffaflık ilkesidir. Komisyon çalışmaları halkın gözü önünde yapılmalıdır. Süreci şeffaf yürütmezseniz her türlü dezenformasyona ve kırılmaya açık olur. İkinci sebep de bu bir komisyon faaliyeti. Üç komisyon üyesi bir görüşme gerçekleştirdi ve giderken oraya gitmenin tek seçenek olduğu, oradan alınacak görüşlerin yol gösterici olacağı gibi bir algı yaratıldı. O halde burada neler söylendiğinin tüm komisyona sunulması ve komisyonun her bir üyesinin kendi değerlendirmesini yapması önemli. Maalesef Meclis Başkanı bir oylama gereği duymadan tutanak özetini paylaştı” dedi.