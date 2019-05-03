Havalimanında bir müze

130 metrekarelik bir alana kurulu “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” başlıklı sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan, önemli örnekleri bir araya getiriyor. “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergide 16 sanatçının 38 yapıtı yer alacak. Sergide 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda Doğu-Batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerinden örnekler yer alacak. Seçkide Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları sergilenecek.