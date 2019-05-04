Gösterilen yapımlar arasında “İsimsiz (Bir Berlin Portresi)”, “Kırık Beyaz Laleler”, “Çile Bülbülüm”, “İsimsiz (Gülşen ve Hüseyin)” bulunurken; 10 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da başlayacak gösterimin ardından, Bilge Taş moderatörlüğünde bir konuşma etkinliği yapılacak. Yapıtlarında kayıp, ölüm, aidiyet ve ilişkilerin izini süren sanatçının sinemaseverlerle buluştuğu etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz düzenlenecek. Safoğlu etkinlikte, eserlerinin üretim süreçlerini anlatacak.
Pera’da ‘Aidiyet ve Yoldaşlık’
Pera Film, “Hatıranın Peşinde” başlıklı film programının “Aidiyet ve Yoldaşlık” bölümü kapsamında, ödüllü yönetmen Aykan Safoğlu’nun 2013 - 2015 yılları arasında ürettiği seçilmiş işlerinden oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.
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Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:10