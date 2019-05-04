Pera’da ‘Aidiyet ve Yoldaşlık’

Pera Film, belleğin izini sürüyor

Pera Film, belleğin izini sürüyor Pera Film’in “Hatıranın Peşinde” programı, Avrupa sinemasından beş yapım ile sanatçı Aykan Safoğlu’nun seçili üretimlerini bir arada sunan özel bir seçkiden oluşuyor.