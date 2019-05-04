Uğur Mumcu’nun anısına bestelenen eserler dinleyiciden tam not aldı



Ankara’daki CSO Konser Salonu’ndaki konsere 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşleriyle birlikte katıldılar. Şef Rengim Gökmen’in yönettiği konserde ilk olarak Hasan Uçarsu’nun bestelediği “Sakıncalı Piyade” başlıklı klasik müzik eseri seslendirilirken konserin ikinci bölümünde Turgay Erdener’in bestelediği “Uğur Mumcu Kantatı” icra edildi.



‘İsyan dirence dönüştü’



Konser öncesi bir konuşma yapan Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, “Gazeteci, halkın bilgilenme ve öğrenme hakkı gereği gerçekleri, halktan gizlenmek istenen gerçekleri tüm çıplaklıyla halka ileten kişidir. Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü 26 yıl önce arabasına bomba konarak öldürüldüğünde bu toplum büyük yara aldı; gazetecilik yara aldı; demokrasi yara aldı; halkın öğrenme hakkı yara aldı. Bizler isyanımızı dirence, öfkemizi sorgulamaya, acımızı bala dönüştürdük. Bunu da sizlerden gelen, bizi çevreleyen sevginin gücüyle yaptık. Birlikte yürüdük, korkmadık, susmadık ve yılmadık” dedi. Uğur Mumcu’nun aramızdan alınmasından bu yana bir çok sanatçının Mumcu’nun anısına eserler bestelediğini anlatan Güldal Mumcu, ‘Sakıncalı Piyade’yi besteleyen Hasan Uçarsu’ya ve ‘Uğur Mumcu Kantatı’nı besteleyen Turgay Erdener ile bestelerin CSO’da çalınmasına olanak sağlayan CSO Müdürü Hakan Kavrukoğlu ve ekibine teşekkür etti.





‘Sakıncalı Piyade’



Konserin ilk bölümünde Hasan Uçarsu tarafından Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (um:ag) isteği üzerine trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için bestelenen eser seslendirildi. Eserin bestecisi Hasan Uçarsu, esere “Sakıncalı Piyade” adını vermesinin, Mumcu’nun aynı adlı kitabıyla doğrudan bir ilgisinin olmadığını, bu ismi daha çok Mumcu’nun ayrıcalıklı durumunu belirtmek için kullandığını vurguluyor. Trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için bestelenen eser, tek bir trompetin güçlü sesiyle açılıyor. Eserde trompetin ortaya çıkardığı müziğin yankılarının, yaylı çalgılar orkestrasında değişerek dönüştüğü görülüyor. Müziği zirve noktasına taşıyan hızlı tempolu orta bölümün ardından gelen yaylı çalgılar orkestrasındaki lirik bölümün ardından eser yine bir trompet solosuyla kapanıyor.



‘Uğur Mumcu Kantatı’



İkinci bölümde ise Turgay Erdener’in üç soprano ve bir tenor solo ile koro ve orkestra için yazdığı “Uğur Mumcu Kantatı” seslendirildi. Sopranolar Selva Erdener, Tuğba Mankal Dekak, Görkem Ezgi Yıldırım ve tenor Emre Akkuş ile Çiğdem Aytepe’nin koro şefliğinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu ile Saygun Filarmoni Korosu’nun icra ettiği eserde Uğur Mumcu’nun beş ayrı yazısından derlenerek hazırlanan metinler yer alıyor. Uğur Mumcu’nun savaşımcı ve lirik yazılarından yararlanılarak oluşturulan eser, koro ile soprano ve tenor soloların güçlü sesleriyle zirve yapıyor.



Her iki eser de CSO konser salonunu dolduran Ankaralı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanırken yeniden sahneye çağırılan sanatçılar “Uğur Mumcu Kantatı”nın final bölümüyle bis yaptılar.



Konserde ayrıca ABD’de yaşayan besteci Münir Nurettin Beken’in bestelediği Kemençe ve Keman için İkili Konçerto da Ankara’da ilk kez seslendirildi. Eser, solistler Hatice Doğan Sevinç ve Menevşe Aydoğdu ile orkestra tarafından seslendirilirken dinleyiciden büyük alkış aldı.