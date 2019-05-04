Gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği, eski bir konağın hikâyelerinin videolar ve gelenekle yeni teknikleri harmanlayan, müzik yoluyla anlatıldığı oyunu, meddah geleneği üzerine çağdaş bir yorum niteliğinde yazıp oynayan Yeşim Özsoy, Türkçe yazdığı oyunu diğer ülkelerde üst yazıyla Edinburg’ta ise İngilizce olarak sahneleyip, oynayacak.
‘Yüz Yılın Evi’ Edinburg Festivali’nde
Türkiye prömiyerini 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan, 2018-2019 GalataPerform’un uluslararası ortak yapım oyunu “Yüz Yılın Evi” Berlin, Zürih prömiyerleri ve gösterimlerinden sonra şimdi de Makedonya, İngiltere ve Romanya’da sahnelenecek. İstanbul’da sezonu 2 Mayıs’ta Toy Sahnesi’nde kapatan oyun, 10 Mayıs’ta Makedonya’nın Bitola (Manastır) kentinde yer alan Monodrama Festivali’ne katıldıktan sonra 1-16 Ağustos tarihleri arasında, İskoçya’nın “Edinburgh Fringe Festivali”nde çok salonlu C-Venues tiyatrosunun Aquila Temple Salonu’nda İngilizce olarak 16 gün boyunca aralıksız oynayacak.
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:28