‘Yüz Yılın Evi’ Edinburg Festivali’nde

Gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği, eski bir konağın hikâyelerinin videolar ve gelenekle yeni teknikleri harmanlayan, müzik yoluyla anlatıldığı oyunu, meddah geleneği üzerine çağdaş bir yorum niteliğinde yazıp oynayan Yeşim Özsoy, Türkçe yazdığı oyunu diğer ülkelerde üst yazıyla Edinburg’ta ise İngilizce olarak sahneleyip, oynayacak.