Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nın 17. gününde tansiyon yükseldi: 'Haddinizi bildiririz'

İBB Davası'nda duruşmalar, tutuklu sanık savunmalarıyla devam ediyor. Bugün, İBB davasının en genç tutuklusu olan İBB Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak savunma yapacak.

Öte yandan, mahkemenin birleştirme kararından sonra tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in bugünkü duruşmaya katılması bekleniyor.

İBB Davası, Beyoğlu dosyasının da eklenmesiyle birlikte 92’si tutuklu 414 sanıklı oldu.

12.53 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmaya 1 saat ara verildi.

Mahkeme Başkanı’nın duruşmaya ara vermesinin ardından Ekrem İmamoğlu, kendisiyle aynı dosyadan tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’la birlikte avukatlarının olduğu alana gitti.

İki isim yaklaşık 2 dakika boyunca, avukatlarla diyalog kurdu.

Daha sonra çıkışa doğru ilerleyen İmamoğlu, kendisine eşlik eden jandarmanın omuzuna eliyle dokunup selam vererek tebessüm etti.

İmamoğlu ve Pehlivan, duruşma salonundan en son ayrılan iki tutuklu isim olurken, izleyenler alkışlarla destek verdi. İmamoğlu ise izleyicilere el salladı.

11.51 | MAHKEME BAŞKANI, EMRAH YÜKSEL'E SORULAR YÖNETTİ

İBB Bilgi İşlem Dairesi personeli Emrah Yüksel’e, Mahkeme Başkanı da sorular yöneltti.

Mahkeme Başkanı: “‘USOM raporuna göre sandık verilerini sunucudan bulunmadı, hizmetler klasöründen bulundu’ gibi bir ifade kullandın.”

Emrah Yüksel: “Uygulamada olan veriler, hizmetler klasöründeki veriler. ‘USOM, sandık verilerini sunucuda buldu’ dedim.

Mahkeme Başkanı: “Bu durum neyi değiştiriyor? Yani bize bir orayı açabilir misin? O farkı tam anlayamadık. Orada bulunmasıyla, klasörde bulunması arasında ne fark var?

Emrah Yüksel: “İddia edilen bir mobil uygulamayla, 2024 seçimlerinde sandık verilerinin, buradaki verilerin kullanıldığı, eğer bu veriler mobil uygulamada değilse, seçim akşamında kullanılamaz demek Sayın Başkanım. Yani siz UYAP ekranına girdiğinizde, size hazırlanan özelliklere erişirsiniz. Ama UYAP’ın sunucusunda birden fazla uygulama olabilir. Ona erişemezsiniz. Yani uygulamanın ana amacı, seçimde kullanılmak üzere o sandık verilerinin kullanılmadığını gösteriyor. Sandık verileri yok yani. Bu uygulama hayata geçmemiş, dışarıdan erişilemeyen bir uygulama.”

İBB Bilgi İşlem Dairesi personeli Emrah Yüksel’e, Duruşma Savcısı da sorular yöneltti.

Savcı: “İddianamede geçiyor, bir mailleşme var. Esma Bayrak adlı bir mail var, 19 Eylül 2022 yılında. Esma Bayrak, GTM kurulumu için kod ilettiğini belirtiyor size. Siz de ona cevaben işte "kodu ilettim" şeklinde bir cevap veriyorsunuz. Bu kod tam olarak nedir? Bir de mailleşmede Reklamİş isteği gibi orada birkaç ibare de var herhalde, mailleşmede Reklamİş çalışanları da hani gözüküyor. Reklamİş'in bu konudaki şeyi nedir?”

Emrah Yüksel: “Tabii Sayın Savcım. Zaten savcılık aşamasında ifade ettiğim üzere, bunlar reklam analitik kodlarıdır. İstanbul Senin’le bir ilgisi yoktur. Bunlar idarede kullanılan internet sitelerinde kullanılmıştır. Beyan etme sebebim de budur. İstanbul Senin’le ilişkilendirilmeye çalışılan, bizim erişim yetkimiz olmadığı halde web sitelerinde kullanılan reklam analitik kodlarıdır. Yani bugün İçişleri Bakanlığı’nın da, e-Devlet’in de reklam analitik için kullandığı kodlardır.

Oradaki ilişkilendirmede şu hata var: İstanbul Senin’i bilgisayarınızdaki bir Chrome, bir Firefox tarayıcısı gibi düşünün. Dün bir ibare kullandım; bugün İstanbul Senin’in fişini çekseniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri olmaya devam eder. Benim Genç Üniversiteli eğitim yardım projem opsiyoneldir. İstanbul Senin’den de girersin, Gencuniversiteli.istanbul’dan da girersin. Bugün UYAP’a kimlik bilgilerinle de girersin, e-Devlet’le de girersin.”

Savcı: “Peki bahsettiğin mesela web sitesi var ya, bir örnek verebilirseniz bu konu üzerinden? Mesela hangi web sitesine?”

Emrah Yüksel: “Genç Üniversiteli, İSMEK, Eğitim Yardımı, Sosyal Yardım, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), Kariyer İBB, Single Sign-On... Yani İstanbul Senin’in buradaki görevi, Türkiye’deki e-Devlet uygulamasının yaptığı kimlik doğrulama sistemini yapmaktır.”

Savcı: “Peki bu GTM kurulumu için kod diyor ya, bu kodun tam olarak sağladığı fonksiyon ne oluyor sitelere? Mesela bu kodu yüklediniz ilgili sitenin altyapısına. Bu belediyeye veya size nasıl bir fonksiyon sağlıyor?”

Emrah Yüksel: “Biz teknik olarak imalatı yapan insanlarız Sayın Başkanım. Savunması geldiğinde bu kodun neler sağladığını ilgili arkadaşlarım, reklamcılar anlatabilirler.”

Savcı: “Yani kodu ekleyen sizsiniz ya, o yüzden soruyorum hani size bir talep geliyor anladığım kadarıyla, o talep doğrultusunda bu kod ekleniyor ilgili siteye”

Emrah Yüksel: “25 tane Daire Başkanlığı, 120 tane müdürlük var. Her müdürlük hizmet verdiği projede kaç tane vatandaşın anonim olarak bu projeyi ziyaret ettiğini görmek isteyebilir. Benim bilgim bununla sınırlı. Kaç kişi ziyaret etmiş?”

İBB ve "Casusluk" dosyaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Emrah Yüksel'e soru sormak için söz aldı.

Necati Özkan: "Sayın Başkan. Ben de bu eyleme dahil edildiğim için 3 tane soru sormak istiyorum Emrah Bey'e. Emrah Bey, dün siz ifadenizi verene kadar sizinle hayatta hiç tanıştık mı? Herhangi bir iletişimimiz oldu mu telefonla ya da başka bir vasıta varsa da vasıtayla?"

Emrah Yüksel: "Hayır olmadı."

Necati Özkan: "Benim herhangi bir İBB yazılım projesine dahil olduğumu gördünüz mü bugüne kadar?"

Emrah Yüksel: "Görmedim."

Necati Özkan: "Yine benim İBB Hanem ile ilgili proje -hani yarım kalmış anladığım kadarıyla dosyadan da anladığım kadarıyla ki ben bunu Kocaeli 2 nolu F tipi cezaevinde kalırken bir gazetede okudum- bu projeye, İBB Hane Projesi'ne herhangi bir sürece dahil olduğumu gördünüz mü? Şahitliğiniz var mı?"

Emrah Yüksel: "Süreçlerinde görmedim."

Tutuklu İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek de söz alarak Emrah Yüksel'e soru sordu.

Melih Geçek: "Ben de bu eylemde, yönlendirmek ve talimat vermekle suçlanıyorum. Emrah Bey, bildiğim kadarıyla İSPER personeli ve aslında bir taşeron olarak çalışıyor. Sizin müdürünüz, şefiniz, müdür yardımcınız, daire başkanınız yok mu? Siz neden buradasınız?"

Emrah Yüksel: "Ben İSPER personeliyim. Çalışma arkadaşlarıma bağlı bulunduğum emniyet ifademde de var; müdür yardımcısı, müdürüm, daire başkanım var."

Melih Geçek: "Erol Özgüner, 30 Ekim'deki ifadesinde diyor ki: 'Ben sadece daire başkanıyım. Ben diyor 'Teknik konuların hiçbirinde yokum. Ne İstanbul Senin de varım ne şeyde.' Erol Bey, sizin en üst amiriniz olarak herhangi bir teknik konuda olmayan, bunlarla ilgilenmeyen birisi mi? Teknik konularda siz kendisine rapor verir misiniz?"

Emrah Yüksel: "Tabii, silsile halinde bir işlem. Erol Bey bütün konularda bilgi sahibidir."

"USOM YETKİLİLERİ İNCELEME YAPIYOR, 6 GÜN SONRA VERİ SIZINTISI OLDUĞU SÖYLENİYOR... İNCELEMEYİ YAPANLAR TARAFINDAN SIZDIRILMIŞ OLMA İHTİMALİ VAR MI?"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, Emrah Yüksel'e soru sordu.

Avukat Demir: "Emrah Bey, iddianamenin 204. sayfasında, ilk paragrafta, eğer sizin de daha önce söylediğiniz gibi bir kayma yoksa eğer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Başakşehir’de 20 Mayıs 2025’te USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) yetkilileri tarafından teknik inceleme başlatıldığı yazılı. 20 Mayıs'ta USOM yetkilileri Başakşehir'de inceleme yapıyor, 26 Mayıs'ta 2025'te bir sızıntı olduğu söyleniyor. Siz bundan nasıl bir sonuç çıkarırsınız?"

Teknik inceleme yapıldıktan 6 gün sonra bunun "Dark Web" veya "Darknet" sayfalarında yayınlanmış olması, incelemeyi yapanlar tarafından da sızdırılmış olma ihtimalini barındırır mı?"

Mahkeme Başkanı: "Bu konuda teknik bir bilginiz olduğu düşüncesiyle bu soruda yorumunuzu soruyor. Yani bu anlamda incelemeyi yapan görevliler tarafından da bu anlamda bir sızdırma olma ihtimali olabilir mi? Bunun teknik olarak mümkünatı var mı? O kısmını soruyor anladığım kadarıyla Avukat Bey."

Avukat Demir: "Doğrudur efendim. 20 Mayıs’ta inceleme yapıldıktan hemen 6 gün sonra çünkü Darknet’e düşüyor İstanbul Senin bilgileri seçmenlerle ilgili."

Emrah Yüksel: "Burada incelemenin başlatıldığı yazıyor. Oradaki veriler o anda teslim edildi mi edilmedi mi süreci bilmiyorum."

Avukat Demir: "Evet, burada Sayın Heyet’in de dikkatini çekiyorum bu hususa. Yani teknik inceleme yapıldığından 6 gün sonra "Dark Web"de satışa çıkıyor İstanbul Senin seçmenlerin kişisel verileri."

İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli Yusuf Utku Şahin'in avukatı Afşin Gayretli de Emrah Yüksel'e sorular yöneltti.

Avukat Gayretli: "240. sayfada şöyle bir anlatımınız var, bunu sizden bize aydınlatmanızı istiyorum; 'Veri gidişine kaynak olabileceğini değerlendirdiğim Google Tag Manager kodlarıyla kişi eşleştirmelerinin kişisel bilgiler olmadan da yapılabileceği için bunu bildirmek gereği hissettim.' Burayı biz anlamadık. Bu eşleştirme nasıl?"

Emrah Yüksel: "Diyorum ki; 'savcılık makamının iddia ettiği üzere buradan bir veri sızıntısı olduğu düşünülse bile bunlar kişisel veri değil' diyorum orada. Orada onu açıklamaya çalışıyorum. Yani bunlar, 'Google Analitik'teki raporlama sayıları kişisel veri olmaz' demek istiyorum."

11.14 | İMAMOĞLU SÖZ ALDI: 'BU İDDİANAME ÇÖKMÜŞTÜR'

İmamoğlu, Emrah Yüksel’e soru sormak için söz aldı. Aynı zamanda savcının kendisine yönelik sözlerine ilişkin de konuştu.

İmamoğlu: “Öncelikle şunu söyleyeyim. Sorum iddianamedeki örgüt şemasıyla ilgili. Bu iftiranameyi yazanlar, bu işi kurgulayanlar, altına da iddiananın ana unsuru olarak ‘Türkiye’yi ele geçirme’ yazan akıl, zihniyet… Çalışma arkadaşım Emrah Yüksel’e soracağım soru bu izahı netleştirecek.

Bu iddianame ne yazık ki terfinameye dönüşmüştür. Az önceki harareti ona bağlıyorum. Emrah Yüksel’in, sevgili çalışma arkadaşımızın suç örgütüne üye olduğunu burada öğrendim. Bu suç örgütü üyesi olarak suçlandığı bu çöp iddianamede; örgüt yöneticisi adlandırılıyor. Arkadaşlarımız ona bağlı o da bana bağlı. Orada örgüt yöneticisi olan Hüseyin Gün’ü tanıyor musunuz?”

Emrah Yüksel: “Hayır Sayın Başkan tanımıyorum. 5 yılda 5 baz kaydım var. Bugün salona girse beni tanımaz.”

İmamoğlu: “Bunun bir izaha ihtiyacı var. Nasıl bir örgüt ki ben örgüt yöneticisini tanımıyorum. Üye, yöneticiyi tanımıyor. Şimdi burada iddia makamını kınıyorum. Ne için burada olduğunu biliyorum iddia makamının. Bu çalışma arkadaşımız, 6-7 aydır iddia makamının kararıyla hapis yatıyor. Bu iddia makamının tariflediği şekliyle casusluk iddianamesini kurgulayan yine aynı iddia makamı. Bu bir siyası davadır. Bu siyasi dava çökmüştür. Ana şemada örgüt yöneticisi diye tarif edilen kişiyi örgüt üyesi tanımıyor. Bu iddianame çökmüştür.”

10.30 | SAVCIDAN İMAMOĞLU’NA: “HADDİNİZİ AŞARSANIZ HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ”

Duruşma Savcısı, Ekrem İmamoğlu’na, sabah saatlerinde hakkında açılan soruşturmaya gerekçe olarak gösterilen ifadeleri nedeniyle sert sözlerle tepki gösterdi.

Savcı, İmamoğlu’na dönerek “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz. Doğru mu? İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz” dedi.

İmamoğlu, "Böyle bir diyalog doğru mu? Kabadayılık" derken Duruşma Savcısı, "Kabadayılık falan olmuyor. Bakın haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise savcının bu sözlerine tepki göstererek “Böyle bir şey diyemez sayın başkan” dedi.

Savcı, “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına beyanlardan vazgeçin” dedi.

Mahkeme Başkanı tarafları sakinleştirdi. Duruşma çapraz sorgulamayla devam ediyor.

10.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme heyetinin yerini almasıyla birlikte davanın bugünkü duruşması başladı.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

On beşinci duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.