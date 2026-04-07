Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma!

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 1 polisin de yaralandığı bildirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananlara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Gürlek, bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."