Son Dakika... Trump İran için 'son tarihi' yineledi: 'Ne yazık ki ABD halkı eve dönmemizi istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Seçim şansım olsaydı petrolü ele geçirmek isterdim. Ne yazık ki, Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor" dedi.

Rejim değişikliği iddiasını sürdüren Trump "İran'daki yeni rejimin öncekilerden çok daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Tam bir rejim değişikliği yaşandı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Salı günü İran için son tarih" dedi.

'Silah gönderdiklerini' söyleyen Trump "Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler" dedi ve şunları söyledi:

"İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu."

"İran'ın elinde birkaç füze ve birkaç insansız hava aracı kaldı" iddiasını ileri süren Trump "İran'dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum" dedi.

ABD VATANDAŞLARINA 'APTAL' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşa karşı çıkan ABD vatandaşları hakkında, "Onlar aptal. Çünkü bu savaşın tek bir amacı var: İran’ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.