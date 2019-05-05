Aspendos’da tiyatro zamanı...

Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ev sahipliği ile bugüne kadar 48 yabancı 35 yerli tiyatro grubunu yüz binin üzerinde seyirciyle bir araya getiren buluşmaya Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Gürcistan’dan çok sayıda sanatçı katılacak. İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Diyarbakır devlet tiyatrosu oyunlarını sahneleyeceği festivalde, meraklıları oyunculuktan sahneye tiyatro süreçlerini de öğrenme fırsatı bulacak.

Festival açılışın ardından Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek seçkin eserler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Festival 27 Mayıs’ta sona erecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu’nun, 18-19 Mayıs’ta, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Kantocu” adlı eseriyle devam edecek festivalde yine aynı günlerde Brezilya’nın Acedamia De Palhaços Tiyatrosu da “Ölmediğim Günler” adlı eserini sahneleyecek.

Ayrıca, Devlet Tiyatrosu’nun Resim ve Boya Atölye Şefi Duygu Gökalp tarafından 19-20 Mayıs’ta “Resim, Boya, Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi” yine Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. İspanya’nın Yllana Tiyatrosu “Şefler”, Fransa’nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise “Sıradışı Zamanlar” adlı oyunlarını 20-21 Mayıs tarihlerinde sahneye taşıyacak.

Atölye çalışmaları

Devlet Tiyatrosu Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş de 21-22 Mayıs’ta ‘Çamurdan Maske Yapımı Atölyesi’ ile sanatseverleri bilgilendirecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Kosovalı Peer GYNT” adlı eseri ile Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Barbara’nın Doğumu” adlı eserleri 22-23 Mayıs’ta tiyatroseverle buluşacak.

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Selim Gürata ile “Oyunculuk Atölyesi” ise 23-24 Mayıs’ta Kültür Merkezi’nin ilgi görecek buluşmalarından olacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun “Reis Bey” ve İngiltere’den Levantes Dans Tiyatrosunun “The Band” adlı eserleri 24-25 Mayıs’ta; Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun “Gül’e Ağıt” ile Gürcistan’dan Tiblis Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosunun “Carmen” adlı eserleri 26-27 Mayıs’ta sahneye taşınacak.

Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve yönetmeni Ali Meriç de yine 26-27 Mayıs tarihlerinde “Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölyesi” ile gölge oyunu hakkında bilgiler aktaracak. Temsiller Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin Büyük ve Küçük Salonlarında saat 20.00’da seyirciyle buluşacak.

Atölye çalışmaları ise Prova Salonlarında Duygu Gökalp ve İlhan Ateş ile saat 11.00’da, Selim Gürata ile saat 14.00’da ve Ali Meriç ile de saat 13.00’da düzenlenecek.