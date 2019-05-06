“Halit Çelenk’in mücadelesi güncel”

Kırk yılı aşkın avukatlık yaşamı boyunca, sınıfsız sömürüsüz bir toplum mücadelesi veren kişi ve örgütleri savunmuş olan Halit Çelenk’in adını taşıyan “2019 Hukuk Ödülü” 8.ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs Pazar günü Türkiye Barolar Birliği(TBB) Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle üç kategoride verildi. Saygı duruşunun ardında Seçici ve Düzenleyici Kurul üyelerinden Prof. Dr. Ali Murat Özdemir’in açış konuşmasıyla başlayan törende “2019 Halit Çelenk Hukuk Ödülü” Kasım Akbaş’ın "Sınıf Mücadelesi ve Hukuk" ve Ezgi Nur Türkoğlu’nun "Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi-Türk Varlık Fonu" adlı makaleleri arasında paylaştırıldı.

Özdemir, “Halit Çelenk hayatıyla, anti-emperyalizin, aydınlanmanın, ilerlemenin ve sosyalizm davasını gütmüş, hayatını dava ve davasını da hayat yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne beden veren temel projeyi emekçi sınıfların ufkuyla genişleterek desteklemiş, yüceltmiştir” diyerek onun adını taşıyan ödüllerin de bu açıdan değerlendirildiğine işaret etti.

Ödülünü Halit Çelenk’in kızı ve kurul üyesi Serpil Güvenç’in elinden alan Türkoğlu, efsane hukukçu Halit Çelenk ödülüne layık görüldüğü için kurula ve normların kerametinin kendinden olmadığını, normların referans ettiği ilişkilere bakmaları gerektiğini öğütleyen hocası Ali Murat Özdemir’e teşekkür etti. Ödülünü Prof. Dr. Korkut Boratav’ın elinden alan Kasım Akbaş ise, “İlk önce Denizlerin avukatı olarak tanıdığım, hukukçu olduğumda sadece Denizlerin avukatı değil devrimci olduğunu anladığım Halit Çelenk’in bana diğer alanlarda da ışık tutan mücadelesi güncel” diyerek ödülün büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi. “Akademik Destek Ödülü”, Yusuf Ziya Kınacı "Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti" isimli teziyle Ali Murat Özdemir’in elinden aldı. Kınacı, “Eylemleri ve düşünceleriyle bu günümüzü aydınlatan Halit Çelenk’i, yoldaşlarını, öncül ile ardıllarını saygıyla selamlıyorum” diyerek kurula ve hocalarına teşekkür etti.

“Seçici Kurul Özel Ödülü” ise, Hüreyye Özdemir’in “Asker ‘Hazır Ol’ Deyince-12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür”; Ozan Özgür’ün “Gecenin Kapıları” ve Şerafettin Kaya’nın “Diyarbakır’da İşkence” adlı konu itibariyle farklı üç kitaba verildi. Ödülünü kurul üyesi Dr. İlker Kılıç’ın elinden alan Hüreyye Özdemir, “Eğer hukuk hâlâ bizler için bir şey ifade ediyor ve nihai adalete inancımız hâlâ sağlamsa, hukuk abidesi Halit Çelenk’in sayesinde” diyerek onun verdiği güçle düşünceyi ifade etmenin suç olmaması, sansür ve oto-sansürün geride kalması için teorik ve pratik mücadeleye devam edeceğini açıkladı ve ödülünü başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere özgür Türk basınına armağan etti. Ozan Özgür’e ödülünü kurul üyesi Ali Rıza Aydın verdi. Sağlık sorunu nedeniyle törene gelemeyen Av. Şerafettin Kaya’nın ödülünü ise, kızı Şerefnaz Kaya kurul üyesi Av. Özlem Şen Abay’dan aldı. Abay, ödüllerin üretim merkezine dönüşmeye başladığından duydukları mutluluğu ifade ederek, kitabın kahramanı olan yazarın maruz kaldığı süreci anlatırken tarihe tanıklık ettiği için ödüle değer görüldüğünü belirtti.

Törende Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın Silivri Kapalı Cezaevi’nden yolladığı mektubu da okundu. Kozağaçlı, “ÇHD, Halit ağabey ve yoldaşları tarafından dikilmiş güçlü temel direkleri üzerinde, geniş bir düzlüğün ortasında, biriciktir… Faşizme karşı dövüşsün diye kurulmuş ve hiç yılmadan dövüşmüştür” diyerek dünyanın kederiyle mücadele edenleri selamladı. Şef Mutlu Ödemiş yönetiminde Ruhi Su Korosu’nun türküleriyle renklenen törene eşi Av. Şekibe Çelenk ve ailesi, milletvekilleri Av. Şenal Sarıhan, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Aylin Nazlıaka, Oya Ersoy, Selma Gürkan ile aralarında Muzaffer Erdost, Gül Erdost, Süleyman Ege, Işık Kansu, Aydemir Güler, Ilgın Su’nun da olduğu siyasi parti temsilcileri, avukat, savcı ve hakimler, sendika, oda ve meslek örgütü temsilcileri, bilim adamları, gazeteciler, öğrencilerin olduğu çok sayıda dost katıldı.

Aile adına söz alan Serpil Güvenç, yargı alanındaki; ÇHD Başkanı Kozağaçlı, Av. Sertuğ Sürenoğlu, Cumhuriyet gazetesi yazar ve çalışanları benzeri sayısız haksızlık, hukuksuzluğu hatırlatarak, “Halit Çelenk demokrasiden hukuk devletini, demokratikleşmeden de mücadeleyle kazanılan düşünce, yargı bağımsızlığı ve benzeri haklarını kullanabilmeyi, sömürü düzenini değiştirebilmek için özgürce örgütlenebilmeyi, mücadele edebilmeyi anlardı. Umudun hangi dağın ardında olduğunu hep düşündü ama umuttan umudunu hiç kesmedi.” diyerek katkılarından dolayı TBB’ne, Ruhi Su Dostlar Korosu ile Ilgın Su’ya, kurul üyelerine ve ödülleri bugüne taşıyan herkese teşekkür ederek, ödül kazananları kutladı.