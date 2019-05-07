‘Dünya Sanat Günü’ UNESCO Uluslararası Günleri'nde

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve IAA (International Art Association) Uluslararası Sanat Dernekleri Başkanı Bedri Baykam, dün Piramid Sanat’ta düzenlediği basın toplantısında “Dünya Sanat Günü”nün UNESCO Yürütme Kurulu’nda oybirliğiyle “UNESCO Uluslararası Günleri” arasına alındığını duyurdu. Toplantıya Safiye Mine, Hülya Küpçüoğlu, Bahri Genç ve Berna Erkün’ün yanı sıra; eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Pera Müzesi Müdürü Özalp Birol ve İstanbul Opera Müdürü Suat Arıkan da katıldı.



‘Her şey çok güzel olacak!’



Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin 2011 yılında, Uluslar-arası Sanat Dernekleri’nin Meksika, Guadalajara’da yaptıkları Dünya Genel Kurulu’na Başkan Bedri Baykam’ın sunumuyla ilettikleri Leonardo da Vinci’nin doğum günü 15 Nisan’ın “Dünya Sanat Günü” olarak kabul edilmesi teklifi, oybirliğiyle kabul edilmişti. 2018’in Ağustos ayında IAA Başkanı Bedri Baykam, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’e müracaat ederek, “World Art Day”in uluslararası takvimde Uluslararası UNESCO Günleri’nden biri olarak resmileşmesini talep etti. 16 Nisan 2019 günü, UNESCO Yürütme Kurulu Toplantısı’nda bu teklif oylandı ve 57 ülkenin oybirliğiyle kabul edildi. “Dünya Sanat Günü” 2020’den itibaren tüm dünyada resmi olarak kutlanacak.



Konuşmasında bir akşam önceki YSK kararına atıf yapan Bedri Baykam şunları söyledi: “Diyoruz ki esas şimdi sanat zamanı; savaşa karşı barış için sanat diyoruz, çirkinliklere kötülüklere karşı güzellik için sanat diyoruz, baskı, faşizm zulme karşı demokrasi için sanat diyoruz... ‘Dünya Sanat Günü’ fikrinin Türkiye’den ve UPSD’den çıkmış olması güzel bir şey. Bizlerin bu ülkede, bu fikirlere, bu kadar içten inanabilmemizin arkasında Atatürk’ün çocukları olmamız da yatıyor. Olmayacak, imkânsız gibi görünen şeylerin en büyüğünü başarmış büyük bir dehanın, devrimcinin kozası içinde büyüdük. Bizim için hiçbir şey gerçekleştirilemeyecek bir rüya değildir; ve emin olun her şey çok güzel olacak!”



Kültür Bakanlığı nerede?



Toplatıda konuşan bir diğer isim ise, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın oldu. Kültür Bakanlığı’nın “Dünya Sanat Günü”ne sahip çıkmamasını eleştiren Aydın şunları söyledi: “Bu ülke demokratik bir ülke olsaydı, herhalde sevgili Ercan’ın ve Bedri’nin yanında bu ülkenin Kültür Bakanı da oturuyor olurdu. Çünkü buna sahip çıkması gereken, sistemin yürütücülerinin bizzat kendisidir. Kültür Bakanlığı’nın böyle bir çalışmanın içerisinde olması bu ülkenin yüzünü ağartır. Oysa duydukları andan itibaren bunu nasıl değiştirebiliriz, nasıl evirebiliriz, buradan kendimize nasıl bir çıkarım yaparız hesapları yapmaya başladıklarını düşünüyorum. Ülke yürütücülerinin; ülkede yaşadığımız bütün bu kara günlere inat, bu ülkenin sanatçılarının yüzü ak biçimde, kendilerini bütün dünya insanlığıyla yan yana getirecek bir girişim içerisinde bulunduklarını bilmelerini isterim. Çünkü görülüyor ki önümüzdeki süreç daha karanlık bir süreç; hayatı, ülkemizi ve geleceği aydınlatacak olan, bu değiştirme mücadelesinin temel parçası olan sanattır.”