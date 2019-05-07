Müzik emekçileri örgütleniyor

Türkiye’nin çok sayıda kentinden bir grup enstürman yapımcısı cumartesi yaptığı toplantıda dernekleşme çalışması başlattıklarını duyurarak meslektaşlarına çağrıda bulundu. Dernekleşme çalışması için oluşturulan komisyondan yapılan açıklamada, “Değerli çalgı yapım ustaları, kültürümüzde çalgı yapımcılığı, gizli kahramanlık ile sırtı sıvazlanmasından daha fazlasını hak etmektedir. Bu birliktelik daha birbirini hiç görmemiş ustalarımızı bir araya getirerek büyük bir tanışma ortamına vesile olacaktır” denildi. Açıklamada, “Ülkemizde çalgı yapımcı ustalarımız, devlet kaynaklarından istifade etmemekle birlikte kültürel faaliyetlerini bireysel olarak gerçekleştirip, maddi ve manevi kaynakları tamamen kendileri karşılamıştır” görüşüne yer verildi.