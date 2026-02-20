Okullarda namaz için 'devriye' kuruldu! Eğitim-İş: 'Bu ülke Cumhuriyet'le yönetilmektedir, şeriatla değil!'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ramazan Genelgesi, eğitimdeki gericilik tartışmasını alevlendirirken okullarda da dini yönde çalışmalar hız kazandı.

ÖĞRENCİLERE NAMAZ ÇAĞRISI

Bu kapsamda Bursa Osmangazi’deki Şükrü Şankaya İmam Hatip Ortaokulu'nda her sabah dersler başlamadan önce öğrenciler tören için bahçede toplandığında, bizzat okul müdürü tarafından “erkek öğrencilerin firesiz şekilde namaz kılmaya gitmeleri” anonsu yapıldığı ortaya çıktı. Bu anonsun ardından ise bizzat okul müdürünün kurduğu “namaz kontrol” ekibinin devriye gezdiği ve okul koridorları dahi kontrol edilerek tüm erkek öğrencilerin mescitte toplanmasının sağlandığı aktarıldı.

"ANAYASA VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona şunları kaydetti:

"Gerici müfredat, yoksul halk çocuklarına imam hatip dayatması, dernek maskesi takan tarikatlarla protokoller yetmemiş olacak ki her geçen gün yeni bir gericilik skandalıyla karşılaşmaktayız. Okul yönetiminin bu gerici uygulaması, anayasadaki din ve inanç hürriyetine, hiçbir inancın hiçbir yurttaşa dayatılamayacağına yönelik kati hükümleri açıkça çiğnemektedir. Bu namaz dayatması ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki eğitimin laik biçimde verileceği hükmüne ve ilgili yönetmeliklere de aykırıdır. Yani Şükrü Şankaya İmam Hatip Ortaokulu’nda alenen suç işlenmektedir. Fakat altını çizmek gerekir ki bu suçun faili sadece okul yönetimi değildir."

"SUÇLU SADECE OKUL MÜDÜRÜ DEĞİL"

Şube olarak konuyla ilgili suç duyuruları yaptıklarını açıklayan Rona; "Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak kayıt altına aldığımız bu anonslarla ilgili 15 Aralık 2025’te Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi şikayette bulunduğumuz halde herhangi bir adım atılmaması, suçun sadece okul yönetimiyle sınırlı kalmadığını göstermektedir. Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak kamuoyu önünde hem okul yönetimine hem de il eğitim müdürlüğüne sesleniyoruz: Burası bir okuldur, tekke değil. Bu ülke her yurttaşın inanç özgürlüğüne sahip olduğu Cumhuriyet'le yönetilmektedir, şeriatla değil. 'Yaptık oldu. Kabul ettiririz' sanmayın; halkın çocukları sahipsiz değil! Başöğretmen’in izindeki eğitim neferleri var, Eğitim-İş var" dedi.