Saldırıya uğrayan heykellerin izini sürüyor

Sanatçı Ali Şentürk’ün, heykellerin maruz kaldığı saldırıları fotoğraflar ve haber örnekleri üzerinden anlattığı kitabı “Operasyon Kamusal Alan”, Türkiye tarihine not düşülen karanlık anların bir belgesi niteliğinde. Ali Şentürk’le ve projenin danışmanı mimar Nevzat Sayın’la, kitabın oluşum sürecini ve Türkiye’de bir nevi gelenekselleşmiş olan heykel saldırılarını konuştuk.

Sanatçı Ali Şentürk’ün ilk kez 2013 yılında ortaya çıkardığı aynı isimli enstalasyonunun kitaba dönüştürülmüş hali “Operasyon Kamusal Alan”; sanatçının 2000 - 2018 yılları arasında radarına takılmış, kamusal alandaki heykellerin başına gelenleri anlatıyor. Kitabın sunuş yazısını da yazmış olan, proje danışmanı mimar Nevzat Sayın, heykellerin başına gelenleri bir tür harita ile araştıran ve anlatan Şentrük’ü “faili meçhul seri cinayetleri araştıran bir dedektif” olarak tanımlıyor.

‘İnsanlık Anıtı’yla başladı

Şentürk, kişisel bir merak olarak başlayan projeyi ilk hangi ‘heykel cinayeti’yle detaylandırmaya başladığını şöyle anlatıyor: “‘Operasyon Kamusal Alan’ beni sanatçı, fotoğrafçı, gazeteci ya da dedektif gibi farklı karakterlere büründüren bir süreç oldu. Başlangıç haberim Mehmet Aksoy’un Kars’ta kaldırılan “İnsanlık Anıtı”dır. Türkiye en çok bu haberle bir heykelin kaldırılma sürecine tanıklık etti. Uzun süre gazetelerde, sosyal medyada yer bulan bu haber ile Türkiye bir sanat eserinin siyasi propagandalardan, partilerin kavgalarından nasibini aldı ve sonuç olarak heykel imha edildi. Bu benim için ilk haberdi, sonrasında belirli bir tarih aralığında araştırmalara başladım.”

Türkiye’de politik olarak heykele saldırı Cumhuriyet’in ilanından bu yana devam ediyor. 1938-1951 tarihleri arasında dokuz Atatürk büstü ve heykeli tahrip edilmiş; 1947’de Malatya’da yapılan “Atatürk ve Gençlik” heykelindeki çıplak genç detayı halkın gazabından, kasık bölgesine yaprak monte edilerek korunabilmiş; ezanın Türkçe okunması kararı alındığı gün meclis önünde eylem yapan Ticaniler tarikatı Atatürk heykelini çekiçle kırmaya çalışmışlar...

Kadın heykelleri

Saldırı gerekçelerinden bir diğeri ise çıplaklık. Edremit’in “Sarıkız” heykelinin göğüsleri; Gelas Kessidis’in Edirne’de yer alan “İnce Vücutlu Kadın” heykelinin müstehcen bulunması; müstehcen bulunduğu için Yıldız Parkı’na sürülen “Güzel İstanbul” heykelinin etrafına dikilen bitkilerle kapatılmaya çalışılması... Şentürk, özellikle çıplak kadın heykellerinin bu kadar saldırıya maruz bırakılmasını şöyle değerlendiriyor: “Kadına yönelik, toplumda olduğu kadar, heykele saldırı da çok fazla. Maalesef kötü bir paralellik bu. Çok gariptir ki söylediğiniz heykeller gibi, kitapta bulunan birçok heykel 2000’li yıllara kadar müstehcen ya da rahatsız edici değil. Uzun zamandır yerinde duran rahatsız etmeyen bir heykel, bir anda müstehcen ve toplum ahlakını bozan heykele dönüşüyor insanlarında gözünde”