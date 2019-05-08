Sihirli Flüt Çin turnesinde

Kutluer önce Çin’in başkenti Beijing’de (Pekin) düzenlenecek “Asya Medeniyetler Kongresi”nin açılış galasında Asya Senfoni Orkestrası ile 15 Mayıs Çarşamba günü bir konser verecek. Konserde orkestrayı ünlü şef Zubin Mehta yönetecek. Kutluer daha sonra, 17 Mayıs’ta Çin’in eski başkenti Nanjing’de “Nanjing Chinese Orchestra” eşliğinde “Nanjing Jinglin Festivali” çerçevesinde konser verecek. Konserde Çinli müzisyenler eşliğinde Türk eserlerini ve Mozart’ın Türk Marşı’nı da içeren bir repertuar seslendirilecek. 19 Mayıs’ta ise Lianyungang şehrindeki “Jiangsu Women’s Traditional Chinese Music Orchestra” eşliğinde sahnede olacak Kutluer’e, tamamı kadınlardan oluşan ve Çin’in geleneksel enstrümanlarını çalan orkestra eşlik edecek.