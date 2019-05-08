Başkan Rity Panh

2013’te “The Missing Picture” adlı filmiyle Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünün büyük ödülünü kazanan Panh festivale ilk kez 1994 yılında “The Rice People” adlı filmiyle katılmıştı. Resmi yarışmalı bölümlerde yer alan ve yönetmenlerin ilk filmi olan yapımlardan birine verilecek Altın Kamera ödülünün bu yılki jürisinde ayrıca Fransız yönetmen Alice Diop, Fransız yönetmen, yazar ve eleştirmen Sandrine Marques, Fransız görüntü yönetmeni Benoit Delhomme ve Fransız post prodüksiuon şirketi Poly Son’un Başkanı Nicolas Naegelen yer alacak.