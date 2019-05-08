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Başkan Rity Panh

72. Cannes Film Festivali’nin bu yılki Altın Kamera Jürisi’ne Kamboçyalı sinemacı Rity Panh başkanlık edecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 02:41

2013’te “The Missing Picture” adlı filmiyle Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünün büyük ödülünü kazanan Panh festivale ilk kez 1994 yılında “The Rice People” adlı filmiyle katılmıştı. Resmi yarışmalı bölümlerde yer alan ve yönetmenlerin ilk filmi olan yapımlardan birine verilecek Altın Kamera ödülünün bu yılki jürisinde ayrıca Fransız yönetmen Alice Diop, Fransız yönetmen, yazar ve eleştirmen Sandrine Marques, Fransız görüntü yönetmeni Benoit Delhomme ve Fransız post prodüksiuon şirketi Poly Son’un Başkanı Nicolas Naegelen yer alacak.

Cumhuriyet İMECESİ