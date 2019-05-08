PEN’den YSK’ye kınama

Açıklamada 31 Mart Yerel seçimlerinin eşitlikten çok uzak koşullarda gerçekleştirildiğine ve seçmenlerin oylarını korumak için verdikleri emeğe vurgu yapan PEN; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevini yapmaması için sürdürülen girişimleri kınadı.

PEN açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçim güvenliğini sağlamak, oylarımıza sahip çıkmak görev ve sorumluluğunu taşıyan Yüksek Seçim Kurulu’na, alenen milletin gözleri önünde açık açık yapılan baskı ve tehditleri kınıyoruz. Bu baskı, tehdit ve yönlendirme altında YSK’nin İstanbul Belediye Başkanı seçimini iptal etmesini kınıyoruz. Bu kararın hukukun temel ilkeleriyle, demokrasi ilkeleriyle, YSK’nin benimsemesi gereken bağımsızlık ilkesiyle, yargı bağımsızlığıyla, taban tabana zıt olduğuna inanıyoruz. PEN Yazarlar Derneği olarak millet iradesine, seçme ve seçilme hakkına, hukuka, demokrasiye sahip çıkmaya, bu yolda birlik ve dayanışma sağlamaya, bu amaçla çalışmaya, mücadele etmeye kararlıyız.”