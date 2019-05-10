Gerçek ile gölge

Milattan sonra 220-280. Çin’de Üç Krallık dönemi hüküm sürmektedir. Birbirlerinin rakibi ve düşmanı olan bu üç krallık Jing şehri için kıyasıya savaşmıştır. Her biri en iyi dövüşçüsünü öne sürmüştür. Kral Peiliang’ın (Zhang Kai) komutanı Ziyu (Deng Chao) Jing şehrinin komutanı General Yang’a (Hu Ju) meydan okumuş derin bir yara alarak ölümün kıyısıdan dönmüştür. Şehir 20 yıldır Yan Krallığı’nın işgali altındadır. Yenilgiyi onuruna yediremeyen Komutan Ziyu sarayın gizli bir odasına yerleşmiş buradan güzel eşi Xiao Ai’nin (Sun Li) desteğiyle politik entrikalarını sürdürmektedir.

Komutanın babası çocukken gözlerinin önünde öldürülmüştür. Amcası Ziyu’yu korumak için ona çok benzeyen yoksul bir çocuk bulmuştur. Şehrin adını taşıyan Jing (Deng Chao) komutanın eşine gizli bir sevgi beslemektedir. Pei sarayında türlü entrikalar dönmektedir, kral savaşmak istemez. Jing şehri ele geçirilemezse ise Pei krallığı kralın yanlış hükümlerinden ötürü yok olacaktır. Sahte komutan ve eşi krala karşı gelince Jing’in gücü ve mührü elinden alınır. Kral savaşmadan kızkardeşi Prenses Qingping’in (Guan Xiaotong) Jing krallığının komutanı Yang’ın oğlu Ping’le (Leo Wu) evlenmesini ister. Ancak Ping, prensesi cariye olarak kabul eder. Pei krallığı için bu büyük bir hakaret ve aşağılamadır.

Jing, Komutan Yang’a meydan okuduğu için onunla düello etmek zorundadır. Ziyu eşinden Jing’i dövüşe hazırlamasını ister. Aiaxio, yin Ile yang öğretisinden yola çıkarak yang’ın ateş gibi sert ve öfkeli olduğunu, yini temsil eden suyun kaygan, kıvrak olup ateşi söndürdüğünü vurgular. Aiaxio, Pei şemsiyesiyle Jing’i düelloya hazırlar.

Saraydaki herkes çifte yaşam sürer, herkes yaşamla ölüm arasında seçim yapmak zorundadır. Sarayda erkeksi bir güç vardır, burada kadınlara yer yoktur. Her şeyin kaynağı olan erkek dünyaya hükmedecektir. Ziyu “Yaşamımı güç oyunları ve savaşlarla geçirdim. Hayatın güzelliklerini tatmadım” diyerek gizli planlarına devam eder. Ziyu ile Jing, yin ile yang gibidirler. Ziyu, alaycı, iyiliğe, insanlığa inanmayan, ayrıcalıklı biridir, Jing ise iyimser ve yoksuldur. Eril-dişil, negatif-pozitif, vahşi-uygar karşıtlığı vurgulanır.

Zhang Yimou, Akira Kurosawa’nın Kagemusha (1980) filmini izledikten sonra Gölge Savaşçı’yı çekmeye karar verir. Başından sonuna dek filmde bir Shakespeare atmosferi vardır, özellikle Corolianus ve Kısasa Kısas oyunlarından etkilenmeler içerir. Siyah-beyaz görüntüler, gri tonlamalarla klasik Çin resmine göndermeler yapılır. Dijital efektlerden uzak durulmuş, gerçek setler kurulmuş, yağmur makineleriyle yağmur yağdırılmıştır.

Zhang Yimou’nun yazıp yönettiği, Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Jiu Jun, Guan Kiaoying, Leo Wu’nun oynadığı, dövüş sanatının doruğa ulaştığı, etkileyici bir görsellik içeren Shadow (Gölge Savaşçı) bugün gösterime girdi.