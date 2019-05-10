Başkandan skandal savunma

Gazetemizin dünkü kültür sayfasında da yer alan “Nâzım Hikmet’e Amasya’dan yasaklama” başlıklı haberle ilgili olarak Amasya Belediye Başkanı’ndan skandal bir savunma geldi. Hatırlanacağı üzre Oyun Sandalı’nın “Taranta Babu” oyunu MHP’li Amasya Belediyesi tarafından “politik” bulunarak seyirciyle buluşması keyfi biçimde engellenmişti. Bugüne kadar 50’nin üzerinde gösterimi yapılan, Ankara, İzmir, Bursa, Bergama, Mudanya, Bandırma ve daha pek çok şehirde sahnelenen oyun, Amasya’da MHP’li belediye başkanının “ideolojisine” takılmış ve topluluğun salon tahsisi iptal edilmişti.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuyla ilgili şunları söyledi:



‘Kafa karıştırmaya gerek yok’



“Başkanlığımın ilk günleriydi, birkaç genç geldi, biz tiyatro yapmak istiyoruz, bize yer verir misiniz dediler. Tabii dedim, sizin gibi gençler olduktan sonra size niçin yer vermeyeyim dedim. Sonra yine geldiler, başkanım sen bize yer verecektin, dediler. Buraya oturttum, çaylarını, kahvelerini ısmarladım. Tamam dedim, talimat veriyorum dedim. Ne zaman gelelim, dediler. Size ne zaman lazımsa o zaman gelin dedim. İki genç, yakışıklı, daha on yedi on sekiz yaşlarında. Sonra bana bir şey getirdiler, şöyle bir baktım, Allah Allah, siz mi oynuyorsunuz bunu dedim? Bana bir şey söylemediniz, dedim. Biz sizinle böyle bir şey konuşmadık, siz kendinizin tiyatro yaptığınızı söylediniz, hiç bundan bahsetmediniz. Bir CD’sini getirin, benim bunu incelemem lazım, dedim. Bir baktım ki günümüz şartlarında, ramazan ayında kominizm, faşizm, küfürlü kelimeler, neyse bazı şey kelimeler var orada. “Olmadı, önce bana yalan söylediniz, yalan değil de yanlış söylediniz. Biz sizinle böyle konuşmamıştık. Bir grup genç tiyatro yapıyoruz dediniz, beni kandırdınız” dedim. Yoksa ki ben Nâzım Hikmet’ten kocunmam. Ama şu dönemde, ramazan ayı, burası Amasya, yok faşizm, kominizm, bunlar modası geçmiş, kalkıp da ramazan ayında Amasyalının kafasını bulandırmaya gerek olmadığı için dedim ki “Sizi unutmuyorum, başka zaman yine beklerim” dedim, gönderdim. Çıkan haberlere bakıyorum, uzun süre kapıda beklemişler, özellikle bunu yazanlara şunu söylüyorum, makam odasının kapısının olmadığını bilmiyorlar, gelen giriyor zaten. Olan budur, önü, arkası, sağı solu yok.”