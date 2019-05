Bu hafta Türk edebiyatını on bir yıldır Bursa’dan besleyerek yoluna devam eden “eliz edebiyat”tan Hilmi Haşal ile konuştuk. Ürünlerinizi [email protected] adresine gönderebilirsiniz



- “eliz edebiyat” denince akla gelenlerden biri “elizi şiirler” oluyor...



Yazanların “el izleri” değerlidir, daktilodan sonra dokunmatik ekranın yazı yüzeyi araç olarak keşfi, kalemi-mürekkebi unutturma evresini başlattığı belliydi. Biz de kapakta el yazısı “elizi” ve içinde klavye yazısı ile yayımlamaya başladık, eliz edebiyat’ı. Her sayıda farklı bir şairi onurlandırıyoruz. 120’nci sayıdan sonra, klavye şiirin yanına (ön kapak içine) fotoğraflı özgeçmiş koymaya başladık. Yılda 12 şairimizin “elizi” şiirini okurla buluşturuyoruz. Geçen zamanı belgeliyoruz bir bakıma. Gelecekte maddi olanaklar el verirse, sıralı el izlerini; “50 elizi” kitabı içinde derlemeyi düşünüyoruz. Her sayıda bir çevirmen şairin çeviri emeğine de yer veriyoruz arka kapakta. Türkçeye kazandırılmış bir yabancı dilin şiirini, şairini tanıtıyoruz.



- Geçmiş dönemlerde hazırlanan yıllıklara en çok şiir alınan dergilerden biriydi dergi. Şimdilerde yıllıkların çıkmayışı şiir dünyamızda eksikliğe neden oluyor mu?



Haklısınız, yıllıklar, edebiyat dünyasında hüzünlü bir boşluk bıraktı, çıkmamakla. Çıktıkları dönemde Türk şiirinin, şair-yayın-okur ilişkileri bugüne göre daha dinamik, etkiliydi. Koşullar şiiri, şairi, haliyle dergileri, kitapları odakta tutuyordu. Başka ülkelerde de yıllıklar söndü gitti. Ama basılı olana ilgi, talep eksilmiyor. Şairler, yazarlar basılı antolojilerde, dergilerde, kitaplarda göstermek istiyor yaratımlarını. Şiir dünyamız, evrensel bir sorunla karşı karşıya! Diğer ülkelerin şairleri yazarları nasıl aşacaksa siber kaos dönemini ülkemizin edebiyat ortamı da öyle aşacaktır. Kara kötümserliktense, ölçülü ve temkinli iyimserlik işimizi kolaylaştıracaktır.



Sanal ortamda ilgi çok



- Tüm yurtta yaşanan kâğıt sorunu bir yana, Bursa, Mudanya’da çıkan bir dergi olarak dağıtım, okurun ilgisi vb. için neler söyleyebilirsiniz? Genel ağ sayfanız “elizedebiyat.blogspot.com.tr”nin çok okunduğunu biliyoruz.



Fiziki ortamda okur ilgisi çok değil ama evet sanal ortamda kayda değer yoğunlukta. Ekonomik durum ise ortada, eşyanın doğası gereği hayatın her alanı etkilenecektir. Abonelerimize, bazı dergilere, kitapçılara kargo ile ulaştırıyoruz. Dergimiz “eliz edebiyat” ticari bir yayın değil, maddi kazanç için çıkmıyor, okurların (abonelerin) desteği de genel ekonomik duruma koşut, eksiliyor. Baskı adedini düşürerek, postayı iki ayda bir göndererek, tasarım, dizgi, baskı maliyetlerini kendi emeğimizi de katarak düşürmeye çalışıyoruz. İlk sayıdan bu yana 123 ay geçti, geçmiş on yılda başka zor koşullara rağmen de yayınını sürdürdü dergi. Hiçbir zaman pes edip kapatmayı düşünmedik. Abonelerimizden, okurlarımızdan üç-beş günlük gecikmeler için anlayış bekliyoruz sadece. Dergimiz eliz edebiyat Türk şiirine, öykü, deneme ve çevirisine katkıda bulunmayı sürdürecek. Bir ayrıntıyı unutmamalıyım: teşekkür! Bugün hayatta olan olmayan tüm emeği geçmişlere.

