Leyla Gencer anıldı

Suat Arıkan, Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner ve Nazlı Deniz Süren’in sahnede olduğu konserde Gencer’in zengin repertuvarında yer alan Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve Sihirli Flüt; Verdi’nin Macbeth, La Forza del Destino, Aida ve Otello; Massenet’in Thaïs ve Werther; Bizet’in Carmen ve Puccini’nin Tosca operalarından aryalar seslendirildi. Gecenin finali solistlerin birlikte seslendirdiği Verdi’nin La Traviata Operası’ndan “Libiamo ne’lieti calici” ile yapıldı.