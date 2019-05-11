Suat Arıkan, Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi, Murat Güney, Nesrin Gönüldağ, Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner ve Nazlı Deniz Süren’in sahnede olduğu konserde Gencer’in zengin repertuvarında yer alan Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve Sihirli Flüt; Verdi’nin Macbeth, La Forza del Destino, Aida ve Otello; Massenet’in Thaïs ve Werther; Bizet’in Carmen ve Puccini’nin Tosca operalarından aryalar seslendirildi. Gecenin finali solistlerin birlikte seslendirdiği Verdi’nin La Traviata Operası’ndan “Libiamo ne’lieti calici” ile yapıldı.
Leyla Gencer anıldı
La Diva Turca Leyla Gencer, İstanbul Devlet Opera Bale(İDOB) solist sanatçıları ve orkestrasının şef Zdravko Lazarov yönetiminde verdiği Kadıköy Süreyya Operası’nda 10 Mayıs akşamı gerçekleşen Gala Konser ile anıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser 14 Mayıs Salı günü Zorlu PSM Sahnesi’nde bu kez de Avrupa yakasındaki sanatseverler için tekrarlanacak.
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:22