Matthaus Passion’u Asude Karayavuz seslendirdi

Konserin ilk bölümünde İstanbul Devlet Opera Bale ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestraları’nın solist fagot sanatçısı Cavit Karakoç, Weber’in ve bis parçası Bach’ın eserini yüksek teknik ve müzikal yorumla seslendirdi.

İkinci bölümde ise, İDSO, şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çok Sesli Korosu ve Mezza Soprano Asude Karayavuz’a ünlü passionun iki bölümünden seçilen 11 parçada başarıyla eşlik etti. 1988’de Hikmet Şimşek tarafından kurulan, değerli koro şefleriyle çalışarak repertuvarını geliştiren profesyonel koro, dünya opera sahnelerinde alkışlanan şan yıldızı Karayavuz, solo kemanda Özgecan Günöz ve orkestranın icrası deneyimli şef Grüneis başta olmak üzere herkesi mutlu etti.

Ne yazık ki, konser Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba adını verdiği ama değerini vermediği Fulya Sanat Sahnesi’nde olduğu için dinleyici sayısı konserin hak ettiğinin altındaydı.