Opera, 1912 yılında Balkan göçüyle başlıyor, Çanakkale savaşları ile devam ediyor, İstanbul’un işgali ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla son buluyor. Operada ayrıca, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Atatürk’ün kardeşi Makbule Hanım, Fikriye Hanım, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Refet Bele gibi isimler de rol alıyor. “Yeniden Doğuş” operası 16 Mayıs’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dünya prömiyeri yapsacak.

Eser ikinci kez 20 Mayıs’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesi’nde sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan’ın proje yaratıcısı olduğu ve Tevfik Akbaşlı’nın bestesini ve librettosunu yaptığı “Yeniden Doğuş” operasına, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ses verecek.