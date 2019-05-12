Yıldız Moran üzerine bir söyleşi

İstanbul Modern Sinema’da 16 Mayıs’ta saat 18.30’da yapılacak söyleşide Moran’ın sergideki yapıtları incelenerek döneminin fotoğraf yaklaşımlarını aşan kariyeri üzerine konuşulacak. sergisi kapsamında Serginin küratörü Merih Akoğul ve Yıldız Moran’ın oğlu Olgun Arun ile İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ve İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız söyleşide yer alacak isimler...

Söyleşide, sanatçının 1950-1962 yılları arasındaki 12 yıllık fotoğrafçılık kariyerinin yanı sıra döneminin fotoğraf yaklaşımlarını aşan; doğa, soyut, portre, gündelik hayat, Anadolu, İstanbul, yurtdışı gibi farklı konulara odaklanan izlenimci çalışmaları da tartışılacak. Sergi 19 Mayıs’a dek açık.