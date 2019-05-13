19 Mayıs’ın 100. yılında sahnede

Ali Berktay’ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü son sınıf öğrencileri Yeliz Balım, Burak Günaydın, Turgay Korkmaz, Burçak Kaya, Beril Pozam, Yağmur Uzunoğlu, Orkun Can İzan, Ecem Aydın, Ege Kesmeci ve Selim Galip’in rol aldığı, Selim Cinisli’nin dekor, Gökçe Şener’in kostüm, Yılmaz Ertekin’in ışık tasarımını, Onur Aydan ve Okay Temiz’in de müziklerini yaptığı “Kuvayi Milliye”, 16 Mayıs’ta ve 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde de Ankaralı izleyici ile buluşacak.

Haziran ayında da 8. Bilkent Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında sahneye taşınacak.

Düzeltme:

Dün gazetemizde oyun ile ilgili kullanılan fotoğraf yanlış çıkmıştır, düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz.