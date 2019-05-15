Mizah Ustası Cihan Demirci Fethiye Festivali'nde

Fethiye Belediyesi'nin bu yıl 11. kez gerçekleştirdiği Uluslararası Fethiye Festivali'nde, 17 Mayıs Cuma gecesi, keyifli ve renkli anılarla dolu bir mizah yolculuğu yaşanacak. Mizah, gençlik ve çocuk edebiyatımıza hem yazar, hem de çizer olarak 41 yıldır yoğun emekler veren, bugüne dek 51 kitabı yayınlanan mizah ustası Cihan Demirci'nin (Nam- diğer: "Damdaki Mizahçı") "41 Yıllık Mizah Yolculuğundan Anılar" başlıklı, görsel sunumlu, stand-up tadındaki söyleşisi, 17 Mayıs Cuma gecesi Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezinde, saat:21'de gerçekleşecek. Söyleşide, Aziz Nesin'den Oğuz Aral'a, Müjdat Gezen'den Sadık Şendil'e, Suavi Süalp'ten Altan Erbulak'a, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Can Yücel'e, Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Edip Akbayram'a, Tarık Dursun K.'dan Savaş Dinçel'e, Muzaffer İzgü'den Galip Tekin'e dek pek çok yazar-çizer, sanatçıdan renkli anılar yer alıyor. Cihan Demirci söyleşi sonrasında Fethiyeli mizahseverlere kitaplarını imzalayacak.