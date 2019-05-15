100 yıllık çınar

2016 yılının ağustos ayında 97 yaşında hayatını kaybeden edebiyat çınarı Vedat Türkali’nin 100’üncü yaşı her yıl olduğu gibi dostlarının bir araya gelmesiyle kutlandı. Türkali’nin 13 Mayıs olan doğum günü, 2014 yılında meydana gelen Soma Katliamı nedeniyle bir daha aynı gün kutlanmıyordu. Dünkü kutlamaların adresi ise dün Taksim Hill Otel oldu. Kutlamada Vedat Türkali’nin 100’üncü yaşı vesilesiyle bu yılın Vedat Türkali Yılı olarak ilan edildiği ve ülke genelinde birçok etkinlik yapılacağı açıklandı. Bunun için belediyeler ve çeşitli kuruluşlardan destek sözü alındığı ifade edildi ve “Katkılara açığız” denildi. Etkinliğin düzenleyicilerinden Ayrıntı Yayınları’ndan yapılan açıklamada ayrıca, “Vedat Türkali’nin tüm külliyatını yayımlamış olmaktan onur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Türkali’nin doğum günü etkinliğinde gazetemiz yazarı Mustafa Kemal Erdemol da bir konuşma yaptı. Erdemol, Türkali’nin kendisinde iz bırakan anılarından bahsederken, “Öfkesi de edebiyatçılığı kadar büyüktü, ama sevgisi de çok büyüktü” dedi. Erdemol ayrıca, “Kürt meselesi her zaman yakıcıdır ama daha yakıcı ve tarafların daha fazla canının alındığı bir dönemde bir bildiri hazırlama telaşına kapılmıştı. Etrafında kimse yoktu, o bildirinin hazırlanma aşamasında Türkiye dışında tek bir kişiden yanıt geldi, o da Prof. Server Tanilli’den. Bu mesele çok canını yakan bir meseleydi” ifadelerini kullandı. Erdemol sözlerini, “100’üncü yaşı da, 200’üncü yaşı da, 300’üncü yaşı da kutlanacak. Çünkü büyük bir edebiyat ve Marksist düşünce adamıydı” şeklinde sonlandırdı.



Siyasetçi ve insan hakları savunucusu Akın Birdal da etkinlikte konuştu. Birdal, Vedat Türkali’yi, “Bir şair, yazar, komünist ve en önemlisi de ezilen emekçi halkların dostu” şeklinde tanımlarken, “Vedat Türkali, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Aziz Nesin gibi isimlerle bu coğrafyada çağdaş olmak çok önemli. Onlar kendilerinden önce bu dünyadan ve de bu coğrafyadan geçenlerin ayak izlerinde yürüdüler; eşitlikçi, özgür, demokratik, bağımsız bir Türkiye ve bir özgür dünya için. Biz de onların izinden yürüyoruz” diye konuştu.



Halk müziği sanatçısı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya da Vedat Türkali hakkında “Toplumcu, muhalif ve komünist kimliğini hakkıyla sonuna kadar yaşamış bir insandır” diye konuştu. Öte yandan etkinlikte 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’den Beyoğlu Belediyesi başkan adayı olan Alper Taş, Ayrıntı Yayınları’ndan Sebahat Altıparmakoğlu ve gazeteci, yazar Nazım Alpman da birer konuşma yaparak Türkali’yi andı. Konuşmaların ardından Vedat Türkali’nin doğum günü pastası kesildi.

2016 yılının ağustos ayında 97 yaşında hayatını kaybeden edebiyat çınarı Vedat Türkali’nin 100’üncü yaşı her yıl olduğu gibi dostlarının bir araya gelmesiyle kutlandı. Türkali’nin 13 Mayıs olan doğum günü, 2014 yılında meydana gelen Soma Katliamı nedeniyle bir daha aynı gün kutlanmıyordu. Dünkü kutlamaların adresi ise dün Taksim Hill Otel oldu. Kutlamada Vedat Türkali’nin 100’üncü yaşı vesilesiyle bu yılın Vedat Türkali Yılı olarak ilan edildiği ve ülke genelinde birçok etkinlik yapılacağı açıklandı. Bunun için belediyeler ve çeşitli kuruluşlardan destek sözü alındığı ifade edildi ve “Katkılara açığız” denildi. Etkinliğin düzenleyicilerinden Ayrıntı Yayınları’ndan yapılan açıklamada ayrıca, “Vedat Türkali’nin tüm külliyatını yayımlamış olmaktan onur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.Türkali’nin doğum günü etkinliğinde gazetemiz yazarı Mustafa Kemal Erdemol da bir konuşma yaptı. Erdemol, Türkali’nin kendisinde iz bırakan anılarından bahsederken, “Öfkesi de edebiyatçılığı kadar büyüktü, ama sevgisi de çok büyüktü” dedi. Erdemol ayrıca, “Kürt meselesi her zaman yakıcıdır ama daha yakıcı ve tarafların daha fazla canının alındığı bir dönemde bir bildiri hazırlama telaşına kapılmıştı. Etrafında kimse yoktu, o bildirinin hazırlanma aşamasında Türkiye dışında tek bir kişiden yanıt geldi, o da Prof. Server Tanilli’den. Bu mesele çok canını yakan bir meseleydi” ifadelerini kullandı. Erdemol sözlerini, “100’üncü yaşı da, 200’üncü yaşı da, 300’üncü yaşı da kutlanacak. Çünkü büyük bir edebiyat ve Marksist düşünce adamıydı” şeklinde sonlandırdı.Siyasetçi ve insan hakları savunucusu Akın Birdal da etkinlikte konuştu. Birdal, Vedat Türkali’yi, “Bir şair, yazar, komünist ve en önemlisi de ezilen emekçi halkların dostu” şeklinde tanımlarken, “Vedat Türkali, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Aziz Nesin gibi isimlerle bu coğrafyada çağdaş olmak çok önemli. Onlar kendilerinden önce bu dünyadan ve de bu coğrafyadan geçenlerin ayak izlerinde yürüdüler; eşitlikçi, özgür, demokratik, bağımsız bir Türkiye ve bir özgür dünya için. Biz de onların izinden yürüyoruz” diye konuştu. Halk müziği sanatçısı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya da Vedat Türkali hakkında “Toplumcu, muhalif ve komünist kimliğini hakkıyla sonuna kadar yaşamış bir insandır” diye konuştu. Öte yandan etkinlikte 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’den Beyoğlu Belediyesi başkan adayı olan Alper Taş, Ayrıntı Yayınları’ndan Sebahat Altıparmakoğlu ve gazeteci, yazar Nazım Alpman da birer konuşma yaparak Türkali’yi andı. Konuşmaların ardından Vedat Türkali’nin doğum günü pastası kesildi.