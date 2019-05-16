BİFO Sascha Goetzel'in10. Yılını kutluyor

Konserin solisti, BİFO’nun 2017’nin sonunda Deutsche Grammophon etiketi ile çıkan albümünün de solisti olan Nemanja Radulović. Japonya ve Kore turnelerinin ve İngiltere’de vereceği konserlerin ardından BİFO ile yeniden buluşacak olan soliste icrası sırasında resim, heykel, film ve enstalasyon çalışmalarını başta Paris olmak üzere İstanbul ve New Mexico’da hayata geçirmiş olan çağdaş sanat sirki Circo de Yakuza’nın da kurucusu Carlito Dalceggio da performansıyla eşlik edecek.

Çaykovski “Keman Konçertosu, Op. 35” eserinde soliste eşlik edecek olan BİFO, Ravel “Bolera” ile Saint-Saens “Hayvanlar Karnavalı”; Ippolitov-Ivanov “Kafkas Eskizleri”; Prokofiev “Romeo ve Juliet”; Dukas “Sihirbazın Çırağı” ve Mussorgsky “Bir Sergiden Tablolar”eserlerinden bölümler seslendireceği renkli bir program sergileyecek.

Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında ise, Lütfi Kırdar’ın Dolmabahçe Salonu’nda, müzik yazarı Serhan Bali’nin konsere dair yapacağı söyleşisi olacak.