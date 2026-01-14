Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı: Kadın, otel görevlisiyle birbirine girdi!

Türkali Mahallesi’nde 10 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında iddiaya göre Rümeysa E., sevgilisiyle caddede bulunan bir otele gitti. Çift ardından tuttukları odaya geçti.

Odada vakit geçirdikten bir süre sonra erkek, sevgilisi Rümeysa E.’yi odada bırakarak otelden ayrıldı. Adamın otele geri gelmemesi üzerine Rümeysa E. de otelden ayrılmak için aşağı indi.

SEVGİLİSİ, KADINI OTELDE BIRAKIP ÇIKTI

Kendisini durduran otel görevlisi Gamze Ç. kadına otel ücretinin ödenmediğini söyledi. Bunun üzerine Rümeysa E., ücreti sevgilisinin ödeyeceğini söylediğini, üstünde para olmadığını belirtti.

Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Otel görevlisi Gamze Ç.’nin gitmesine izin vermemesi üzerine Rümeysa E. küfür ve hakaret etti. Kadınlar çıkan kavgada birbirlerini darbetti.

Rümeysa E. saldırdığı sırada Gamze Ç., 'Benim çoluğum çocuğum var' diyerek bağırdı. Kadının saçını tutan Rümeysa E., birkaç kez daha kadına tekme attı. Sokaktaki erkeklerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken Rümeysa E. baygınlık geçirdi.

‘BEN BU HALE NASIL GELDİM’

Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan otel çalışanları Ali Ö., Gamze Ç. ve Rümeysa E. gözaltına alındı. Emniyette ifadelerin alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama’, 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Taraflar daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Rümeysa E.’nin poliste daha önceden 'İntihara teşebbüs', 'Taksirle yaralama', 'Kasten yaralama’, 'Tehdit-hakaret' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ali Ö.’nün ise, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', Gamze Ç.’nin ise 'Tehdit-hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.