Haluk Bilginer, Alex Rider'ın kadrosuna dahil oldu

Bugüne kadar birçok yabancı dizi ve sinema filminde rol alan Haluk Bilginer, son olarak Alex Rider'da kamera karşısına geçti.

Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu, Romanya’da çekilen ve genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan projede, dizinin “kötü adam”larından Dr. Hugo Grief’i canlandırdı.

8 bölümlük ilk sezonunun çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Bilginer’in yanı sıra Otto Farrant, Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor.