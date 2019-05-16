Aşkenazlar arşiv projesi sergisi

Kaynak kişilerin anıları, aile albümleriyle kurum arşivlerinden toplanan, belirli temalar altında sınıflandırılan tarihi ve kültürel verilerin bir kısmı bu sergide yer bulurken, bu zengin tarihe ışık tutacak çok daha fazla bilgiye, yine proje kapsamında hazırlanan internet sitesi ve kitapçıktan ulaşılabilecek.