Kaynak kişilerin anıları, aile albümleriyle kurum arşivlerinden toplanan, belirli temalar altında sınıflandırılan tarihi ve kültürel verilerin bir kısmı bu sergide yer bulurken, bu zengin tarihe ışık tutacak çok daha fazla bilgiye, yine proje kapsamında hazırlanan internet sitesi ve kitapçıktan ulaşılabilecek.
Aşkenazlar arşiv projesi sergisi
Aşkenaz toplumunun Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan yüzlerce yıllık kültür tarihinin kayıtlar altına alındığı “Dünden Bugüne Türkiye’de Aşkenazlar” sergisi, 20 Mayıs Pazartesi günü 18.30’da Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Merkezi’nde ziyarete açılacak.
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 01:48