Post-punk, folk-rock, politik-rock, goth ve metal gibi farklı alt kültürlerinden etkilenen grup, Zorlu PSM %100 Music sahnesinde olacak. Etkinlik biletleri, yakında Biletix’ten satışa çıkarılacak.
New Model Army İstanbul’a geliyor
Başlarken üç kişiyle kurulan, şimdilerde ana vokal ve gitarda Justin Sullivan, davulda Michael Dean, klavyede ve gitarda Dean White, gitarda Marshall Gill ve basta Ceri Monger’dan oluşan New Model Army, 30 Kasım’da İstanbullu dinleyicilerle buluşuyor.
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 01:36