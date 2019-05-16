New Model Army İstanbul’a geliyor

Başlarken üç kişiyle kurulan, şimdilerde ana vokal ve gitarda Justin Sullivan, davulda Michael Dean, klavyede ve gitarda Dean White, gitarda Marshall Gill ve basta Ceri Monger’dan oluşan New Model Army, 30 Kasım’da İstanbullu dinleyicilerle buluşuyor.