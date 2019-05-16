Haftanın yenileri

Bu hafta vizyona girecek filmlerden bazıları şunlar:

Gün Batımı: Oscar ödüllü Macar yönetmen Laszlo Nemes’in I. Dünya Savaşı öncesinde geçen yeni filmi “Gün Batımı” izleyici ile buluşacak. Juli Jakab, Susanne Wuest, Urs Rechn, Vlad Ivanov, Evelin Dobos ve Judit Bardos’un oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Laszlo Nemes ile birlikte Clara Royer ve Matthieu Taponier yazdı.

Lanetli Kapı: Paranormal Orman: Billy Chase Goforth’un yönetmenliğini yaptığı “Lanetli Kapı: Paranormal Orman”; ormana yaptıkları gezi sırasında gizemli bir kapı keşfeden ailenin başından geçenleri anlatıyor.

İçerdekiler: Melih Cevdet Anday’ın aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanan “İçerdekiler”, darbe döneminde gözaltına alınan ve siyasi şube baş komiseri tarafından 185 gün sorgulanan bir öğretmenin psikolojik savaşını konu ediniyor. Caner Cindoruk, Görkem Mertsöz, Gizem Erman Soysaldı ve Settar Tanrıöğen’in rol aldığı filmi, Hüseyin Karabey yönetti.

Manuel J. Garcia’nın yönetmenliğini yaptığı “Bisikletler” ve Kelly Asbury’un yönettiği “Uglydolls” ise bu haftanın animasyon filmleri.