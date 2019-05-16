Çalkan, internet üzerinden paylaştığı şarkılarla çok sayıda dinleyici kitlesi edinmişti. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji mezunu sanatçı üniversite yıllarından bu yana kendi şarkılarını yapıyor.
Mabel Matiz’in sayfalarından Merve Çalkan’ın ‘Defter’ine
Şimdiye dek gitarıyla kaydedip paylaştığı şarkılarının ardından daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanan Merve Çalkan’ın sözü bestesi Mabel Matiz, düzenlemesi Sabi Saltıel imzası taşıyan “Defter” isimli teklisi Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.
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Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 01:34