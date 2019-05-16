Hans Gabor Belvedere Şan Yarışması finalistleri açıklandı

Avusturya’nın Villach şehrinde 30 Haziran - 7 Temmuz günleri arasında yapılacak yarışmanın finalinde Türkiye’yi tenor Ufuk Toker, soprano Beren Kader Fidan, tenor Berk Dalkılıç ve Rus bariton Alexey Gusev temsil edecek. Prestiji çok yüksek olan yarışmanın Türkiye elemeleri, 18 yıldır öncülük eden bariton Sedat Öztoprak’ın vefatının ardından bu yıl, İstanbul Devlet Opera ve Balesi(İDOB) ile Kadıköy Belediyesi desteği ve Beşiktaş Rotary Kulübü’nün sponsorluğunda gerçekleşti. Son elemeye kalan on şancının piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde ünlü operalardan aryalar söylediği final konserinin ardından Erfurt Operası Genel Müdürü Guy Montavon, Hamburg Operası eski direktörü ve Baden-Baden “Canto” Ajans direktörü Constanze Könemann, SemperOper genç sanatçı programı direktörü Thomas Cadenbach, İDOB eski baş rejisörü Aytaç Manizade, besteci ve şef Çetin Işıközlü’den oluşan başkanlığını İDOB Müdürü Suat Arıkan’ın yaptığı jüri sıralama olmayan elemenin sonucunu açıkladı. Beşiktaş Rotary Kulübü adına dört finaliste Öztoprak anısına özel ödül veren Hasan Akbayrak, desteklerinin devam edeceğini söyleyerek şancıları kutladı.