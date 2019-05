Turhan Selçuk’un 70 yıllık serüveni...

Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası ile posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor.



Eserlerin tamamı orijinal



Öneki gün açılışı yapılan sergide gazetemize konuşan, Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, Yapı Kredi Sanat’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu kültürel mirası insanlarla paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Turhan Selçuk’u en derin sevgi ve saygılarımla anıyorum.”



Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk ise, sergide 1940’tan 2010’a kadar, 70 yıllık serüvenin olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Turhan Selçuk’un ne kadar çalışkan, disiplinli ve üretken olduğunu gösteriyor bu sergi. İnsanın babası için konuşması zor... Çok gururluyum.”



Turhan Selçuk’un orjinal eserlerinin yanı sıra çizim masasının ve çizim kalemlerinin de yer aldığı serginin Sergileme Tasarımcısı Yeşim Demir Pröhl, Turhan Selçuk’un çocukluk kahramanı olduğunu söylüyor. Orjinal eserlerin yer aldığı serginin aslında geçici bir müze olduğunu belirten Pröhl: “Özellikle orijinal eser sergilemeye çok özen gösterdik. Eserleri orijinal yapısı içerisinde, sanatçının üzerindeki notlarıyla görebiliyorsunuz. Onun küçük çalışma masasında yarattığı dünyanın içinde, biz küçülerek dolaşıyoruz bir nevi... Ne kadar çok eser arasından sadece bu kadarını sergileyebildiğimize inanmazsınız. Bir ömür boyu her gün üretim yapmış bir insandan bahsediyoruz. Seçerken çok zorlandık, mekânın el verdiği koşullar içerisinde en efektif halde çözmeye çalıştık. Bir de en önem verdiğimiz noktalardan biri genç nesillerin onu tanıması...” dedi.