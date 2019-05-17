Tevfik Akbaşlı’nın bestelediği ‘Yeniden Doğuş operasının dünya prömiyeri yapıldı

Galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyircilerin salona girişinde ve çıkışında “Her şey güzel olacak” diyerek protesto alkışlarıyla tepkisini gösterdiği eski TBMM Başkanı ve İstanbul Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım ile geldi. Protokol ve seyircinin ayakta alkışladığı eser, 20 Mayıs’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Sahnesi’nde sahnelenecek.



Devlet Opera Bale (DOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın projesi, Samsun DOB prodüksiyonu olan eserde Atatürk’ü İstanbul DOB solist sanatçısı tenor Ali Murat Erengül ve Zübeyde Hanım’ı mezzo soprano Hatice Zeliha Kökçek büyük başarıyla canlandırdı. Koreografisini İ. Görkem Cengiz’in yaptığı eserde İDOB baş baletleri Batur Büklü(İtalyan Komutan) ve Oliver Spence (General) dans ettiler.



Librettoyu da yazan Akbaşlı’nın 21 yıl önce bestelediği Yeniden Doğuş operası 1912 yılında Balkan göçüyle başlıyor. Çanakkale savaşları ile devam eden eser, İstanbul’un işgali ardından “Ya istiklal ya ölüm” şiarıyla, Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla doruğa çıkıyor ve TBMM’nin açılışını, Cumhuriyetin kuruluşunu müjdeliyor. Milli Mücadele üzerine üç eser besteleyen Aydın Karlıbel’in, “Rejinin görkemi, Ali Murat Erengül’ün tarihe geçecek yorumu bir yana temaları, orkestra renkleriyle muhteşem bir müzik” olarak nitelediği gibi eser, Türk operasının büyük bir başarısı oldu.